Dinamarca x China: onde assistir ao vivo o jogo da Copa do Mundo Feminina 2023

Neste sábado, 22, a Dinamarca encara a China, às 9h, no estádio Estádio Perth Rectangular, em Perth, na Austrália.

A disputa na 1º rodada da Copa do Mundo Feminina 2023 é válida pela fase de grupos, sendo que as duas seleções estão no grupo D.

A Dinamarca se classificou para o campeonato mundial, com 13 pontos a mais que a Bósnia e 15 pontos acima de Montenegro. Entre as seleções europeias, as dinamarquesas pretendem se destacar com suas fortes habilidades em campo.

Já a China disputou oito finais de Copa do Mundo até agora. As chinesas se classificaram para o Mundial na Austrália e na Nova Zelândia depois de vencer a Copa da Ásia.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Dinamarca x China da Copa do Mundo Feminina 2023 hoje?

O jogo deste sábado, 22, às 9h, entre Dinamarca e China terá transmissão ao vivo no SporTV, Globo Esporte e CazéTV.

Como assistir o jogo Dinamarca x China online?

A partida será transmitida pelo SporTV, que possui transmissão pelo GloboPlay, e pelo YouTube, na Cazé TV.

Quais são os próximos jogos da Dinamarca?

28/07 – 05h30 – Dinamarca x Inglaterra

01/08 – 08h – Dinamarca x Haiti

Quais são os próximos jogos do China?