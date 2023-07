Jogos da Copa do Mundo Feminina neste sábado, 22; onde assistir e horários

Neste sábado, 22, os jogos da Copa do Mundo Feminina continuam -- e o primeiro do dia será uma disputa entre Zâmbia e Japão. Ao todo serão três jogos, distribuídos nos horários das 04h, 06h30 e 9h.

As jogadoras da Zâmbia enfrentam as japonesas no estádio Waikato, às 4h (horário de Brasília). Em seguida, às 6h30, a Inglaterra encara o Haiti.

Por último, a Dinamarca joga contra a China, às 9 horas da manhã. A primeira partida será pelo Grupo C e as duas últimas partidas serão pelo Grupo D.

Onde assistir aos jogos da Copa Feminina hoje

Jogos do grupo C

4h - Zâmbia x Japão - Grupo C

Jogos do grupo D

06h30 - Inglaterra x Haiti - Grupo D

9h - Dinamarca x China - Grupo D

Quais jogos da Copa Feminina vão passar ao vivo na Globo hoje?

Quais jogos da Copa Feminina vão passar ao vivo no canal do Casimiro hoje

Que horas começa e onde assistir ao vivo Zâmbia x Japão

O jogo deste sábado às 04h entre Zâmbia x Japão terá transmissão ao vivo no SporTV e Cazé TV.

Que horas começa e onde assistir ao vivo Inglaterra x Haiti

O jogo deste sábado às 06h30 entre Inglaterra x Haiti terá transmissão ao vivo no Cazé TV.

Que horas começa e onde assistir ao vivo Dinamarca x China

O jogo deste sábado às 9h entre Dinamarca x China terá transmissão ao vivo no SporTV e Cazé TV.

Quem joga pela Copa do Mundo Feminina hoje?

