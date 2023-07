Bahia x Corinthians: onde assistir ao vivo o jogo pelo Brasileirão

Bahia e Corinthians se enfrentam neste sábado, 22, às 18h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A partida é válida pela 16ª rodada do Brasileirão.

Após vencer o Universitário do Peru e se classificar na Sul-Americana, o Corinthians retoma as atenções a competição nacional. A equipe é a 15ª colocada e precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento.

Para o confronto, o técnico Vanderlei Luxemburgo não conta com o artilheiro Roger Guedes, suspenso com o terceiro amarelo. Além dele, o volante Gabriel Moscardo, que passou por cirurgia de apendicite na última quinta, também é desfalque.

O destaque é para os retornos de Cássio, Fagner, Fausto Vera, Matías Rojas e Renato Augusto, que foram poupados no meio de semana.

Do outro lado o Bahia, que vêm de desclassificação na Copa do Brasil para o Grêmio, não vive bom momento na temporada. A equipe está na 16ª colocação, um posição abaixo do Timão.

Onde assistir ao vivo Bahia x Corinthians pelo Brasileirão

O jogo deste sábado, às 18h30, entre Bahia e Corinthians terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir o jogo Bahia x Corinthians online?

Você pode assistir a partida online através pelo Premiere, através das plataformas Amazon Prime Video e Globoplay.

Quais são os próximos jogos do Corinthians ?

25/07 - Corinthians x São Paulo - Copa do Brasil

29/07 - Corinthians x Vasco da Gama - Brasileirão Série A

