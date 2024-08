SLC Agrícola espera alta produtividade e rentabilidade superior da soja na safra 2024/25

A chegada de um La Niña mais fraco não deve afetar a produtividade da soja brasileira na safra 2024/25, estima Aurélio Pavinato, CEO da SLC Agrícola, empresa produtora de commodities como soja, algodão e milho.

Segundo Pavinato, a temporada deve ser caracterizada por alta produtividade e redução nos custos, alinhando-se às projeções de várias consultorias agrícolas.

"Tendo alta produtividade, conseguimos ter uma margem mais próxima do normal também. Teremos uma rentabilidade não no patamar atual, mas superior ao patamar atual, porque na safra anterior tivemos quebra de safra", disse Pavinato à EXAME durante a 25ª Conferência Anual Santander.

O Brasil deve colher 169 milhões de toneladas de soja na temporada 2024/25, segundo as projeções do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). Mantidas as condições normais, o país deve bater um novo recorde na produção.

Na temporada 2023/24, que começou em 1º de julho de 2023 e foi até 30 de junho de 2024, a expectativa do mercado era de que o Brasil batesse recorde com uma produção de soja que ultrapassasse com folga os 150 milhões de toneladas — a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), órgão oficial do país para levantamento da safra, estima que o país tenha colhido 147,38 milhões de toneladas.

As projeções caíram por terra quando a realidade climática se impôs: em várias regiões do Brasil, as chuvas irregulares causaram atrasos na semeadura e nos replantios.

1 /16 Plantação de soja em mato grosso: a colheita de grãos cresceu 577% em 50 anos (No primeiro semestre de 2024, o complexo soja liderou os embarques)

2 /16 Desembarque da soja brasileira no porto de Nantong, na China (O complexo da oleaginosa movimentou US$ 33,53 bilhões no período)

3 /16 Soja (O que representou 40,7% do total exportado)

4 /16 Frigorífico (Em 2º lugar nas exportações aparece o setor de carnes)

5 /16 Homem cercado de porcos no celeiro de uma fazenda (O setor embarcou US$ 11,81 bilhões)

6 /16 (O que representou a 14,3% das exportações do agro brasileiro.)

7 /16 Biomassa da cana poderia responder por 30% da geração de energia do país (O complexo sucroalcooleiro registrou US$ 9,22 bilhões.)

8 /16 Colhedora de cana de açúcar (O que correspondeu a 11,2% do total embarcado pelo agro no 1º semestre)

9 /16 Áreas de reflorestamento com plantação de eucalipto (Os produtos florestais somaram US$ 8,34 bilhões)

10 /16 (Os produtos florestais registraram um crescimento de 11,9% no primeiro semestre deste ano)

11 /16 FÁBRICA DE CELULOSE: bloco europeu autorizou a formação, marcada para 14 de janeiro do ano que vem. / Fabiano Accorsi (A celulose foi responsável por 59,6% desse total, com US$ 4,97 bilhões – alta anual de 19,5%)

12 /16 Serra do Cabral, em MG: Cedro caminha para se tornar uma das maiores produtoras de café do país (Cedro/Divulgação) (O setor de café destacou-se com vendas externas de US$ 5,31 bilhões)

13 /16 Fazenda de Café do Grupo Cedro em Minas Gerais - agricultor - agricultura - agronegocios - agro - lavoura - maquinas - plantação - Foto: Leandro Fonseca data: 20/06/2023 (Um aumento de 46,1% em valor e de 52,1% em quantidade comparado ao ano anterior)

14 /16 Lavoura de algodão no Mato Grosso: alternativa à soja pelo maior potencial produtivo (O algodão não cardado e não penteado atingiu um recorde de US$ 2,68 bilhões)

15 /16 Produção de algodão em Luiz Eduardo Magalhães (Um aumento de 236%)

16/16 Colheita de Algodão (Com 1,39 milhão de toneladas exportadas, um crescimento de 228%.)

O que é o La Niña

No último levantamento da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA, na sigla em inglês), reportado no início deste mês, há 66% de risco de o La Niña ocorrer a partir de setembro — a previsão é de que ele atue até fevereiro.

O La Niña é um evento climático no qual a temperatura do Oceano Pacífico na região tropical fica abaixo da média, e esse resfriamento provoca uma série de efeitos climáticos, que incluem chuvas mais intensas na Ásia e condições mais secas em algumas áreas da América do Sul.