Palmeiras x Fortaleza: onde assistir ao vivo o jogo pelo Brasileirão

Palmeiras e Fortaleza se enfrentam neste sábado, 22, às 16h, no Allianz Parque, em São Paulo. A partida é válida pela 16ª rodada do Brasileirão.

Após empate contra o Internaci0nal na última rodada, o Palmeiras quer com apoio do torcedor retomar o caminho das vitórias. O Verdão está a cinco jogos sem vencer e ocupa a sexta colocação.

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira deve ir com força máxima. Os atacantes Rony e Dudu, que foram desfalques contra o Inter, retornam a equipe titular.

Do outro lado o Fortaleza, que está na nona colocação, também busca reabilitação no campeonato. A equipe perdeu para o Cuiabá no último jogo e espera retomar as vitórias.

Onde assistir ao vivo Palmeiras x Fortaleza pelo Brasileirão

O jogo deste sábado, às 16h, entre Palmeiras e Fortaleza terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir o jogo Palmeiras x Fortaleza online?

Você pode assistir a partida online através pelo Premiere, através das plataformas Amazon Prime Video e Globoplay.

Quais são os próximos jogos do Palmeiras ?

30/07 - América MG x Palmeiras - Brasileirão

02/08 - Atlético MG x Palmeiras - Copa Libertadores

