Inglaterra x Haiti: onde assistir ao vivo o jogo da Copa do Mundo Feminina 2023

Neste sábado, 22, a Inglaterra encara o Haiti, às 6h30, no estádio Estádio Brisbane, em Queensland, na Austrália. A partida ocorre durante a fase de grupos da Copa do Mundo Feminina 2023.

A Inglaterra está confiante neste torneio e se mostra como a favorita para dominar o Grupo D. As inglesas enfrentarão o Haiti pela primeira vez e buscam uma grande vitória.

O Haiti, por sua vez, está lutando para colocar o Caribe como uma nova potência no futebol mundial. As atletas desta seleção conquistaram quatro vitórias em seis jogos este ano e vão tentar aproveitar a Copa do Mundo para mostrar sua força.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Inglaterra x Haiti da Copa do Mundo Feminina 2023 hoje?

O jogo deste sábado, 22, às 6h30, entre Inglaterra e Haiti terá transmissão ao vivo no CazéTV.

Como assistir o jogo Inglaterra x Haiti online?

A partida será transmitida pelo pelo YouTube, na Cazé TV.

Quais são os próximos jogos da Inglaterra?

28/07 – 05h30 – Inglaterra x Dinamarca

01/08 – 8h – Inglaterra x China

Quais são os próximos jogos do Haiti?