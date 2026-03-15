Cruzeiro x Vasco: horário e onde assistir pelo Brasileirão

Cruzeiro e Vasco se enfrentam neste domingo, 15, às 20h30 de Brasília, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Gigante da Colina busca se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento enquanto raposa chega para conquistar a primeira vitória n Brasileirão.

Como chega o Cruzeiro para o confronto

O Cruzeiro chega pressionado para a rodada. A equipe mineira termina a 5ª rodada na 20ª posição, com 2 pontos, campanha de dois empates e três derrotas, sem vitórias até aqui no Brasileirão. Na rodada mais recente, a Raposa perdeu para o Flamengo, resultado que manteve o time na lanterna da competição.

Para o confronto, o técnico Tite ganhou um reforço importante: o lateral William volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão e é opção para a equipe titular no Mineirão.

Como chega o Vasco para o confronto

O Vasco inicia a rodada na 15ª colocação, com 4 pontos. O time vinha com apenas um ponto, mas subiu na tabela após vencer de virada o Palmeiras e ultrapassar o próprio Cruzeiro na classificação.

A vitória na rodada passada deu fôlego ao time carioca, que tenta aproveitar o embalo para se afastar das últimas posições. Fora de casa, o Cruzmaltino busca repetir o bom futebol sob o comando do Renato Gaúcho para visar o pelotão da frente do Brasileirão.

Onde assistir a Cruzeiro x Vasco pelo Brasileirão

O jogo entre Cruzeiro e Vasco será exibido pela TV Record, pelo Premiere e pela CazéTV. O jogo acontece no Mineirão, as 20h30 pela 6ª rodada do Brasileirão.