Liverpool x Tottenham: horário, onde assistir e prováveis escalações

Liverpool e Tottenham se enfrentam neste domingo, 15 de março de 2026, às 13h30 de Brasília, em Anfield, pela 30ª rodada da Premier League. O Liverpool chega ao jogo tentando recuperar espaço na briga pelo G4, enquanto o Tottenham tenta se afastar da zona de rebaixamento.

Como chega o Liverpool para o confronto

O Liverpool abre a rodada na 6ª colocação, com 48 pontos, empatado em pontuação com o Chelsea e atrás de Manchester United e Aston Villa, ambos com 51. Na última rodada da Premier League, os Reds perderam para o Wolverhampton por 2 a 1, fora de casa, resultado que interrompeu a tentativa de aproximação do grupo dos quatro primeiros.

Além do cenário no Inglês, a equipe também vem de derrota por 1 a 0 para o Galatasaray no jogo mais recente pela Champions League, fator que aumenta a pressão por resposta imediata em Anfield.

Como chega o Tottenham para o confronto

O Tottenham vive situação mais delicada. O time aparece em 16º lugar, com 29 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento. Pela Premier League, a equipe vem de derrota em casa para o Crystal Palace por 3 a 1.

No meio de semana, os Spurs ainda sofreram goleada por 5 a 2 para o Atlético de Madrid na Champions League. A sequência ruim aumentou a pressão sobre Igor Tudor, que ainda convive com muitos problemas físicos no elenco e chega ao jogo sob cobrança por reação imediata.



Onde assistir a Liverpool x Tottenham

A partida terá transmissão ao vivo no Brasil pelo Disney+.



Prováveis escalações

Liverpool (Técnico: Arne Slot)

Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk e Robertson; Gravenberch, Mac Allister e Szoboszlai; Salah, Ngumoha e Ekitike.

Tottenham (Técnico: Igor Tuddor)

Vicario; João Palhinha, Danso e Rowswell; Pedro Porro, Gray, Pape Sarr, Tel e Souza; Kolo Muani e Solanke.