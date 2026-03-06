CrossFit busca novo CEO após saída de Don Faul

O CEO da CrossFit, Don Faul, renunciou ao cargo após quase quatro anos à frente da empresa. Segundo comunicado divulgado nesta terça-feira, 3, seu último dia será 6 de março de 2026.

A saída ocorre em meio ao processo de venda da marca, iniciado em março do ano passado. A transição também acontece durante a fase final do CrossFit Open, competição global anual da categoria que vai até 16 de março.

Em nota, Faul afirmou que liderar a CrossFit foi "uma honra" e destacou a relação com funcionários, afiliados, atletas e membros da comunidade. "Sentirei falta de trabalhar diariamente com todos tão apaixonados. Saio com imensa gratidão e orgulho desta comunidade", declarou.

A CrossFit informou que o conselho de administração iniciou o processo para selecionar um novo CEO e pretende contratar uma empresa especializada em recrutamento executivo para conduzir a busca.

Além de buscar um novo CEO, a CrossFit também está atrás de um novo proprietário. Em março do ano passado, a companhia anunciou oficialmente o processo de venda e contratou o banco de investimentos Moelis & Company para assessorar a operação.

Desde então, circularam especulações sobre possíveis compradores. Em novembro, relatos de fontes não identificadas indicaram que um grupo liderado por Mark Mastrov, cofundador da rede de academias 24 Hour Fitness, teria iniciado negociações para adquirir a empresa. Nenhum acordo, no entanto, foi anunciado até o momento.

Reforço do posicionamento

Nos últimos meses, a CrossFit também buscou reafirmar sua autoridade no mundo esportivo. No verão passado, lançou uma campanha de marketing com o slogan "Que se dane a solução rápida. CrossFit é a cura", numa resposta direta à cultura de resultados imediatos — fomentada, em partes, pelo uso indiscriminado de remédios para emagrecimento — e ressaltando o esforço físico extremo da modalidade. A organização também criou um conselho consultivo científico.

As últimas ações da marca também estão relacionadas ao caráter cada vez mais competitivo do mercado fitness, em que o CrossFit tem que dividir espaço com outras modalidades populares. Uma delas é o Hyrox, competição que combina corrida e exercícios funcionais e que já mira reconhecimento olímpico.