Corinthians x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e horário

Corinthians e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

O confronto terá transmissão ao vivo pela Record, na TV aberta, além das plataformas Cazé TV, de forma gratuita, e Premiere, no sistema pay-per-view.

Como chegam os times

O Corinthians chega pressionado para o duelo. A equipe ocupa a 17ª colocação, com 18 pontos, dentro da zona de rebaixamento. O desempenho irregular ao longo da competição se reflete nos números: o time tem apenas quatro vitórias e o pior ataque do torneio, com 14 gols marcados. Na rodada anterior, o clube foi derrotado por 3 a 1 pelo Botafogo, no Rio de Janeiro.

Apesar da campanha no Brasileirão, o time paulista vive momento mais positivo em competições continentais. Em seu último compromisso, empatou em 1 a 1 com o Peñarol, no Uruguai, e garantiu a liderança do Grupo E da Libertadores, com 11 pontos, assegurando vaga nas oitavas de final.

O Atlético-MG, por sua vez, ocupa a 10ª posição na tabela, com 21 pontos, e busca se aproximar do G6, que tem o Athletico-PR como sexto colocado, com 24 pontos. A equipe mineira vive um momento de recuperação e acumula três jogos sem derrota no campeonato. Na última rodada, venceu o Mirassol por 3 a 1, em casa.

O Galo também chega embalado por resultado recente na Copa Sul-Americana. O time venceu o Cienciano por 2 a 0, na Arena MRV, e segue com chances de avançar à próxima fase da competição.