Slash no Brasil: venda geral abre hoje; veja preços e onde comprar ingressos

Repórter
Publicado em 9 de outubro de 2026 às 05h04.
A venda geral de ingressos para os shows de Slash no Brasil em 2027 começa nesta sexta-feira, 9, às 10h, pela internet. Os bilhetes custam de R$ 150 a R$ 995, conforme a cidade, o setor e a modalidade escolhida.
Slash ft. Myles Kennedy and The Conspirators trazem a Flying Blind World Tour 2027 ao país em abril, com apresentações em Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo.
A venda online acontece em duas plataformas oficiais:
Para o show em São Paulo, a venda na bilheteria começa às 11h desta sexta-feira, 9, no Allianz Parque.
Os preços variam conforme o setor e a modalidade.
|Cidade e setor
|Meia-entrada
|Entrada social
|Inteira
|Florianópolis: pista
|R$ 175
|R$ 210
|R$ 350
|Florianópolis: pista premium Itaú Personnalité
|R$ 325
|R$ 390
|R$ 650
|Curitiba: pista
|R$ 400
|Não informada
|R$ 800
|Curitiba: mezanino
|R$ 300
|Não informada
|R$ 600
|Rio de Janeiro: pista
|R$ 150
|Não informada
|R$ 300
|Rio de Janeiro: pista premium Itaú Personnalité
|R$ 300
|Não informada
|R$ 600
|São Paulo: pista
|R$ 197,50
|R$ 316
|R$ 395
|São Paulo: pista premium Itaú Personnalité
|R$ 372,50
|R$ 596
|R$ 745
|São Paulo: mezanino
|R$ 447,50
|R$ 716
|R$ 895
|São Paulo: camarotes A e B
|R$ 497,50
|R$ 796
|R$ 995
Quem pagar com cartão Itaú pode parcelar a compra em até três vezes sem juros na venda geral.
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A abertura das casas está marcada para 19h. Menores de 16 anos só podem entrar e permanecer acompanhados dos pais ou de responsável legal.