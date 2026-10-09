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Slash no Brasil: venda geral abre hoje; veja preços e onde comprar ingressos

Ingressos custam de R$ 150 a R$ 995; vendas online começam às 10h nesta sexta-feira, 9, para quatro shows no Brasil em abril de 2027

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 05h04.

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A venda geral de ingressos para os shows de Slash no Brasil em 2027 começa nesta sexta-feira, 9, às 10h, pela internet. Os bilhetes custam de R$ 150 a R$ 995, conforme a cidade, o setor e a modalidade escolhida.

Slash ft. Myles Kennedy and The Conspirators trazem a Flying Blind World Tour 2027 ao país em abril, com apresentações em Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo.

Onde comprar ingressos para Slash?

A venda online acontece em duas plataformas oficiais:

Para o show em São Paulo, a venda na bilheteria começa às 11h desta sexta-feira, 9, no Allianz Parque.

Quanto custam os ingressos para Slash no Brasil?

Os preços variam conforme o setor e a modalidade.

Cidade e setorMeia-entradaEntrada socialInteira
Florianópolis: pistaR$ 175R$ 210R$ 350
Florianópolis: pista premium Itaú PersonnalitéR$ 325R$ 390R$ 650
Curitiba: pistaR$ 400Não informadaR$ 800
Curitiba: mezaninoR$ 300Não informadaR$ 600
Rio de Janeiro: pistaR$ 150Não informadaR$ 300
Rio de Janeiro: pista premium Itaú PersonnalitéR$ 300Não informadaR$ 600
São Paulo: pistaR$ 197,50R$ 316R$ 395
São Paulo: pista premium Itaú PersonnalitéR$ 372,50R$ 596R$ 745
São Paulo: mezaninoR$ 447,50R$ 716R$ 895
São Paulo: camarotes A e BR$ 497,50R$ 796R$ 995

Quem pagar com cartão Itaú pode parcelar a compra em até três vezes sem juros na venda geral.

Onde ficam as bilheterias oficiais?

  • Florianópolis: Arena Opus, na Rodovia SC-281, 4000, Sertão do Maruim, em São José. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 13h às 19h, e aos sábados, das 15h às 18h. Os horários em feriados, emendas e dias de eventos devem ser consultados.
  • Curitiba: Hard Rock Café Curitiba, na Rua Buenos Aires, 50, Batel. Funcionamento de segunda a sexta-feira, das 11h às 21h, e aos sábados e domingos, das 9h às 21h.
  • Rio de Janeiro: Bilheteria Norte do Estádio Nilton Santos, na Rua das Oficinas, s/n, Engenho de Dentro. Atendimento de terça-feira a sábado, das 10h às 17h, sem funcionamento em feriados, emendas, dias de jogos ou eventos de outras empresas.
  • São Paulo: Allianz Parque, na Rua Palestra Itália, 200, Portão A, Perdizes. Funcionamento regular de terça-feira a sábado, das 10h às 17h, sem atendimento aos domingos e feriados. Em dias de eventos no local, a bilheteria atende apenas ao evento do dia.

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Quais são as datas dos shows de Slash no Brasil?

  • 10 de abril de 2027, sábado: Arena Opus, em São José, na região de Florianópolis.
  • 11 de abril de 2027, domingo: Live Curitiba, em Curitiba.
  • 13 de abril de 2027, terça-feira: Fundição Progresso, no Rio de Janeiro.
  • 14 de abril de 2027, quarta-feira: Espaço Unimed, em São Paulo.

A abertura das casas está marcada para 19h. Menores de 16 anos só podem entrar e permanecer acompanhados dos pais ou de responsável legal.

 

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