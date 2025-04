Corinthians anuncia a contratação de Dorival Júnior como técnico do time

Dorival Júnior assumiu como novo técnico do Corinthians. O anúncio oficial ocorreu nesta segunda-feira, 28 de abril, com o contrato assinado até o final de 2026.

Sua estreia à frente da equipe será na quarta-feira contra o Novorizontino, fora de casa, às 21h30, na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Além de Dorival, o Corinthians traz os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero, e o preparador físico Celso de Rezende.

Embora o acordo entre o Timão e Dorival tenha sido fechado na sexta-feira passada, o clube esperou pela assinatura do contrato para confirmar a contratação. O treinador já esteve no Maracanã no último domingo, observando da tribuna a derrota por 4 a 0 para o Flamengo.

Dorival chega ao Corinthians com o desafio de fortalecer taticamente a equipe e resolver os problemas defensivos, que resultaram em 33 gols sofridos em 29 jogos nesta temporada. O clube tem pela frente o Brasileirão, a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil até o final do ano.

Esta será a primeira passagem de Dorival pelo Parque São Jorge. Ao longo de sua carreira de 63 anos, o experiente treinador trabalhou em clubes como Palmeiras, São Paulo, Santos, Flamengo, Vasco, Fluminense, Internacional, Cruzeiro e Atlético-MG.

As negociações entre o clube e o técnico começaram na última terça-feira, após Tite recusar um acordo verbal com o Corinthians. O diretor executivo Fabinho Soldado liderou as negociações, viajando a Santa Catarina para conversar pessoalmente com Dorival.

Na primeira reunião, foram discutidos os projetos em andamento no CT Joaquim Grava, os planos futuros do departamento de futebol e o interesse mútuo de Dorival em assumir o projeto com sua comissão técnica. As partes então resolveram detalhes financeiros e contratuais.

Após novas negociações em São Paulo na madrugada de quinta para sexta-feira, Dorival confirmou sua decisão positiva na manhã de sexta-feira.

Antes de chegar ao Corinthians, Dorival Jr. estava na seleção brasileira, onde comandou a equipe em 16 jogos, conquistando sete vitórias, sete empates e três derrotas. Sua demissão veio após a eliminação para o Uruguai nas quartas de final da Copa América e a derrota por 4 a 1 para a Argentina nas Eliminatórias da Copa do Mundo.