Corinthians 112 Anos: conheça a trajetória e a origem do clube neste 1 de setembro

Nesta quinta-feira, 1, comemora-se o aniversário do Corinthians, um dos clubes mais populares e com maior torcida do Brasil. A data é em homenagem a fundação do time, ocorrida no dia 1º de setembro de 1910.

Conhecidos como “alvinegros” devido as cores do clube, o Corinthians faz parte daquela que é a segunda maior torcida brasileira. Segundo um levantamento realizado pela revista "Lance", o clube possui cerca de 30 milhões de torcedores ao redor do Brasil, perdendo apenas para o Flamengo com 48 milhões.

Além do Dia do 1º, possui também outras datas comemorativas no calendário do torcedor. No dia 4 de julho, é celebrado o Dia da Independência Corintiana, em comemoração ao primeiro título da Libertadores em 2012. A homenagem foi publicada pela Câmara de São Paulo em 2013.

Qual a origem do Dia do Corinthians?

Em 1º de setembro de 1910, no bairro do Bom Retiro em São Paulo, um grupo de operários formado por Anselmo Corrêa, Antônio Pereira, Carlos Silva, Joaquim Ambrósio, Raphael Perrone, além de outros quatro integrantes, fundaram o então Sport Club Corinthians Paulista. O nome foi inspirado na equipe inglesa Corinthian-Casuals, que fazia excursão no Brasil naquele período.

O primeiro presidente do clube foi o alfaiate Miguel Battaglia, que já no primeiro momento, afirmou que o Corinthians seria então o “time do povo”. Ele então declarou: “O Corinthians vai ser o time do povo e o povo é quem vai fazer o time”.

Um terreno alugado na Rua José Paulino foi acampado e é considerado o primeiro estádio do clube, onde foi realizado o primeiro treino no dia 14 de setembro. Já com uma plateia entusiasmada, Miguel então declarou: “Este time veio pra ficar”.

Quantos títulos tem o Corinthians?

O Corinthians possui 43 taças ao todo, contando os principais campeonatos disputados por equipes nacionais e internacionais. Além disso, ele já conquistou as mais importantes taças do futebol brasileiro, que são: Mundial, Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

Quantos títulos mundiais o Corinthians tem?

O Timão tem dois títulos mundiais oficiais segundo a Fifa: 2000 e 2012.

Quantos títulos da Libertadores o Corinthians tem?

O Timão tem apenas um título conquistado em 2012.

Quantos títulos brasileiros o Corinthians tem?

O Timão possui sete títulos ao todo: 1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017.

Quantos títulos da Copa do Brasil o Corinthians tem?

O Timão é tricampeão da competição, vencendo nos anos de 1995, 2002 e 2009.

Quantos títulos paulistas o Corinthians tem?

O Timão é o maior campeão estadual com 30 títulos.

Quantos títulos da Copa São Paulo o Corinthians tem?

O Timão também é o maior vencedor da Copa São Paulo de Juniores, com dez ao todo.

Qual é o título que o Corinthians ainda não tem?

O Timão conquistou os principais títulos do futebol brasileiro. A única conquista que a equipe não possui é da Copa Sulamericana.

Veja 5 frases marcantes sobre o Corinthians

“O grande problema de São Paulo é não chamar Corinthians” – Juca Kfouri (jornalista).

“Não sou corintiano de coração, por que este um dia para. Sou Corintiano de Alma, ela sim é eterna” – Dr. Osmar de Oliveira (médico e comentarista).

“Já vi o Corinthians perder, já vi o Corinthians ganhar, mas nunca vi o Corinthians se entregar” – Mário Sérgio (ex-jogador e comentarista).

“Meu Deus, amo mais isso aqui do que qualquer outra coisa no mundo” – Neto (ex-jogador e comentarista).

“Quero morrer em um domingo com o Corinthians campeão” – Socrates (ex-jogador e médico).

