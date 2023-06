Copa do Mundo Feminina 2023: Cimed anuncia Debinha, Formiga e Bia Zaneratto como embaixadoras

A Cimed, patrocinadora de todas as Seleções Brasileiras de Futebol, lançou uma campanha para ativar a Copa do Mundo Feminina, que neste ano será sediada na Austrália e Nova Zelândia, a partir de 20 de julho. Com o mote “Campeãs por Natureza", o grande destaque é a contratação das jogadoras da Seleção, Debinha e Bia Zaneratto, juntamente com a ex-jogadora Formiga, como embaixadoras da ação.

Formiga atuará no Brasil, enquanto Debinha e Bia Zaneratto, que estarão com a seleção na Austrália, vão mostrar os bastidores da competição e o dia-a-dia da preparação para o Mundial. As influenciadoras do universo esportivo, Luana Maluf e Alê Xavier, também estarão no squad Cimed, mostrando como estão se preparando para assistir aos jogos e torcer para a Seleção.

Em entrevista a EXAME, a vice-Presidente da Cimed, Karla Felmanas, diz que o objetivo da campanha é trazer uma outra visão para o futebol feminino no Brasil. " Mais do que a própria Copa do Mundo em si, o objetivo é voltar para o Brasil com outro olhar pro futebol feminino. O movimento que a Cimed está disposta a fazer vai transformar a visão do brasileiro para o futebol. Porque, na verdade, não é futebol masculino ou feminino, é apenas futebol. Todos devemos torcer igualmente e levar a energia para as garotas", explicou.

“A Cimed é uma grande apoiadora do esporte nacional. Acreditamos muito na Seleção Brasileira e no poder que ela tem de unir o país pelo amor ao futebol. Assim como na Copa masculina, queremos que as nossas atletas tenham o mesmo destaque e prestígio que os homens e por isso, além de estarmos presentes torcendo na Austrália, também teremos um plano robusto de ativações durante a competição para incentivar a torcida brasileira”, destacou

Investimento de R$ 40 milhões

Patrocinadora de todas as Seleções Brasileiras de Futebol, a farmacêutica investe cerca de R$ 40 milhões em todo o ciclo de quatro anos da Copa do Mundo, tanto masculina quanto feminina.

Desde a preparação das jogadoras na Granja Comary, até o amistoso em Brasília e, por fim, no voo para a Austrália, a marca disponibilizou um kit especial para as atletas da Seleção. Outra parceria será com a torcida oficial da Seleção Brasileira, o MVA (Movimento Verde Amarelo). Eles estarão em diversas ações físicas in loco e também nos canais digitais.

A Cimed farmacêutica também está apoiando o projeto Meninas Em Campo, que ajuda no desenvolvimento de meninas de 9 a 17 anos por meio do futebol. Hoje são mais de 230 jovens atendidas pelo programa em São Paulo - 12 delas já atuam na Seleção Brasileira Sub 17.

Entrevista com Bia Zaneratto e Formiga

Uma das esperanças de gol da seleção brasileira na Copa do Mundo, Bia Zaneratto, diz estar empolgada com a campanha e que o grupo está focado em busca do título. "A expectativa sempre muito alta. Nós sabemos da importância da Copa para o Brasil e vamos em busca de tão sonhado título. Além disso, buscamos com título e a campanha, buscamos muitas melhorias para o futebol feminino no Brasil."

Perguntada sobre a Copa e a seleção na competição, Bia afirmou: "A relação com Pia é muito boa! Ela veio pra somar bastante e nós vemos nossa evolução. Tudo isso é fruto do que ela traz pra gente, juntando com a mescla da experiência dela com o estilo brasileiro de jogar. Nosso grupo está forte, com jogadoras experientes e novas, trazendo equilíbrio".

Questionada sobre como é jogar com a Marta, Bia disse que o grupo quer o título pra ela, assim como a Argentina fez com o Messi no Catar. "A Marta é o marco do futebol feminino. Assim como a seleção argentina jogou para coroar o Messi na Copa do Catar, nós vamos na mesma expectativa e objetivo. É importante ter nomes como esse no grupo", completou.

Comentarista da SporTV e com sete Copas do Mundo na bagagem, Formiga afirma que a seleção deve ganhar confiança durante a competição."Acredito que não vamos chegar 100% pro mundial, por que ainda há escolhas a se fazer. Tem alguns dias de preparação que a Pia precisa dar seus últimos acertos. Vimos nos últimos amistosos, a seleção está mentalmente mais forte e acredito que assim que começar o mundial, a confiança virá aos poucos", finaliza.