A CBF definiu nesta segunda-feira, 19, que Carlo Ancelotti será técnico da seleção brasileira em 2024. A confirmação foi após encontro entre o presidente da CBF, Ednaldo Pereira, e o treinador, na semana passada. Segundo informações do jornalista André Rizek da SporTV, o italiano irá enviar um especialista para seleção até que possa treinar a equipe.

O trabalho deste especialista será dividido com Ramon Menezes, que será responsável por acompanhar os atletas que jogam no Brasil. O Real Madrid, equipe atual de Ancelotti, afirma ter conhecimento de todas as etapas. Até janeiro, a CBF e o clube espanhol não farão nenhum anúncio.

Segundo a UOL esporte, o técnico italiano foi consultado pela primeira vez em outubro, onde se demostrou aberto a iniciar as conversas. Desde o primeiro contato, ele afirmou que só assumiria a seleção ao finalizar o seu contrato com o Real Madrid, que seria em junho de 2024.

Por que Ancelotti irá treinar o Brasil apenas em 2024?

Ancelotti não tem permissão legal para assinar contratos até janeiro, seis meses antes do fim de seu contrato com o Real Madrid. No entanto, a entidade reconhece que as garantias do negócio já existem. Uma das possibilidades é que Ancelotti escolherá uma pessoa na Europa para fazer a transição para a Seleção até sua chegada.

Quem é Carlo Ancelloti?

Aos 63 anos, Ancelotti é um dos técnicos mais vitoriosos do futebol. Ele teve passagens por Milan, PSG, Chelsea, Bayern de Munique, sendo campeão em todos eles. Atualmente ele possui quatro títulos de Champions League e muitos dizem que ele adora trabalhar com brasileiros.

Ao lado de Vini Jr e Rodrygo, o treinador levou o último titulo da Champions League, sendo muito elogiado pelos brasileiros do clube. Vini, em entrevista, já admitiu que Ancelotti e Tite são bem parecidos no quesito humano. Ele afirma que os dois são bem conscientes a nível de grupo e isso contribuiu para sua evolução.

