Copa do Mundo 2026: veja como ficou a classificação do grupo G

O Grupo G, apontado como um dos mais equilibrados da Copa do Mundo de 2026, só teve sua classificação definida na rodada final.

A Bélgica terminou na liderança e o Egito avançou em segundo lugar, enquanto a Nova Zelândia foi eliminada.

Como foram os jogos do grupo

Na primeira rodada, Bélgica e Egito ficaram no empate por 1 a 1, enquanto Irã e Nova Zelândia também empataram, por 2 a 2, em um grupo que já se mostrava parelho desde a estreia.

Na segunda rodada, a Bélgica voltou a empatar, agora sem gols contra o Irã, em Los Angeles, e seguiu sem vencer na competição. Já o Egito conseguiu virar sobre a Nova Zelândia por 3 a 1, em Vancouver — os neozelandeses chegaram a abrir o placar, mas Mostafa Ziko empatou e depois deu assistência de calcanhar para Mohamed Salah marcar o segundo; Salah ainda cobrou escanteio para Trézéguet fechar a virada egípcia, que assumiu a liderança da chave.

Na rodada decisiva, a Bélgica enfim engatou e goleou a Nova Zelândia por 5 a 1, com dois gols de Leandro Trossard, um de Kevin De Bruyne e outros de Romelu Lukaku e Alexis Saelemaekers; Elijah Just descontou para os neozelandeses. No outro jogo, Egito e Irã empataram por 1 a 1, em Seattle, resultado que garantiu aos egípcios a segunda colocação do grupo.

Classificação final do Grupo G

1º — Bélgica — 5 pontos

— 5 pontos 2º — Egito — 5 pontos

— 5 pontos 3º — Irã — 3 pontos (não avançou entre os melhores terceiros)

— 3 pontos (não avançou entre os melhores terceiros) 4º — Nova Zelândia — 1 ponto (eliminada)

O Irã chegou a figurar provisoriamente entre os oito melhores terceiros colocados ao longo da fase de grupos, mas terminou fora da lista final, que fechou com Argélia na última vaga.

Os próximos passos da Bélgica e do Egito

Como líder do grupo, a Bélgica enfrenta o Senegal na fase de 16 avos de final, na quarta-feira, 1º de julho, às 17h (horário de Brasília). Já o Egito, segundo colocado, joga contra a Austrália na sexta-feira, 3 de julho, às 15h, em Dallas.