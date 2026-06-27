Copa do Mundo 2026: confira os resultados dos jogos de ontem, sexta-feira, 26

A Copa do Mundo de 2026 definiu mais classificados para o mata-mata após a rodada de sexta-feira, 26.

O principal destaque foi a vitória da França por 4 a 1 sobre a Noruega, resultado que garantiu aos franceses a liderança do Grupo I da Copa do Mundo 2026.

A rodada também teve a goleada do Senegal sobre o Iraque, a vitória da Espanha contra o Uruguai e a classificação histórica de Cabo Verde.

França goleia Noruega e confirma liderança

A França venceu a Noruega por 4 a 1 em um confronto que valia a liderança do Grupo I.

Os franceses dominaram a partida e contaram com grande atuação de Ousmane Dembélé, autor de três gols. Doué completou o placar para os Bleus, enquanto Aasgaard marcou para os nórdicos.

Com o resultado, a França enfrentará a Suécia na próxima fase. Já a Noruega terá pela frente a Costa do Marfim.

Senegal goleia Iraque

No outro jogo do Grupo I, o Senegal goleou o Iraque por 5 a 0. Os africanos precisavam de uma vitória ampla para tentar a classificação entre os melhores terceiros colocados.

Diarra abriu o placar para o Senegal. Depois de um primeiro tempo morno, a seleção senegalesa voltou com força na segunda etapa e construiu a goleada com Ismaïla Sarr, Papa Gueye, duas vezes, e Iliman Ndiaye.

O Senegal agora aguarda a finalização da rodada para saber quem enfrenta no mata-mata. Já o Iraque se despediu da competição.

Espanha vence Uruguai e termina em primeiro

A Espanha derrotou o Uruguai por 1 a 0 e confirmou a liderança do Grupo H.

Os espanhóis chegaram ao confronto buscando assegurar a primeira colocação da chave. Já os uruguaios precisavam vencer ou empatar e torcer para que não houvesse vencedor no outro jogo do grupo, entre Cabo Verde e Arábia Saudita.

O gol da vitória espanhola foi marcado por Alex Baena, em lance que contou com falha de Muslera. O atacante bateu sem tanta força, mas o quique da bola atrapalhou o goleiro uruguaio, que não conseguiu evitar o gol.

Com o resultado, a Espanha chegou a 7 pontos e confirmou a classificação e a liderança do grupo. Já o Uruguai se despediu ainda na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Cabo Verde empata e faz história

No outro jogo do Grupo H, Cabo Verde e Arábia Saudita empataram por 0 a 0.

O resultado foi suficiente para garantir a classificação dos cabo-verdianos, estreantes em Copas do Mundo. A seleção terminou com 3 pontos, na segunda colocação da chave.

Já a Arábia Saudita, com 2 pontos, foi eliminada da competição.

Jogadores de Cabo Verde celebram classificação histórica na Copa do Mundo de 2026 (RONALDO SCHEMIDT / AFP))

Com os resultados, Cabo Verde vai encarar a Argentina, atual campeã mundial, na próxima fase. Já a Espanha vai enfrentar o segundo colocado do Grupo J, atualmente a Áustria.

Bélgica goleia Nova Zelândia e avança

Já na madrugada deste sábado, 27, a Bélgica goleou a Nova Zelândia por 5 a 1, no BC Place, e confirmou a classificação para a próxima fase.

Leandro Trossard marcou duas vezes, aos 28 e aos 49 minutos. Kevin De Bruyne ampliou aos 66, Elijah Just descontou aos 83, e Romelu Lukaku e Alexis Saelemaekers fecharam o placar nos acréscimos.

Com o resultado, a Bélgica terminou em primeiro lugar no Grupo G, com 5 pontos e saldo de 3 gols. A Nova Zelândia, com apenas 1 ponto e saldo de -5, foi eliminada.

Egito e Irã empatam em jogo decisivo

Também neste sábado, 27, Egito e Irã empataram por 1 a 1, em Seattle.

Mahmoud Saber abriu o placar para os egípcios aos 5 minutos. Ramin Rezaeian igualou aos 14.

A partida foi marcada por intensidade defensiva e nove cartões amarelos. O Irã pressionou mais no segundo tempo e nos acréscimos, mas parou na consistência do Egito.

Com o empate, o Egito chegou a 5 pontos e confirmou a classificação em segundo lugar no Grupo G.

Já o Irã, com 3 pontos, ficou em terceiro lugar e ainda aguarda a definição dos demais grupos para saber se avançará como um dos melhores terceiros colocados.

Próximos jogos da Copa do Mundo

Sábado, 27 de junho de 2026