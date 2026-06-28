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O que a carreira de Galvão Bueno ensina sobre marca pessoal

Ao sair da Globo, o narrador esportivo provou que sua carreira não acabou. Ele revelou um ativo valioso que estava escondido atrás da emissora: sua própria autonomia profissional

Rodrigo Dib: "Galvão nunca mudou a essência de quem ele é. Ele construiu consistência onde importa" (Divulgação)

Rodrigo Dib: "Galvão nunca mudou a essência de quem ele é. Ele construiu consistência onde importa" (Divulgação)

Rodrigo Dib
Rodrigo Dib

Especialista em mercado de trabalho

Publicado em 28 de junho de 2026 às 11h46.

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Galvão Bueno está narrando a 14ª Copa da vida dele. Mais do que isso: foi reconhecido pelo Guinness como o narrador de televisão com mais jogos de Copa do Mundo transmitidos ao vivo na história. São 148 partidas até o dia que escrevi este artigo.

Mas o número que mais me interessa não é esse.

É o que aconteceu depois que ele saiu da maior emissora do país.

Muita gente achou que, fora da Globo, a trajetória dele começaria a se encaminhar para o fim. Mas o que vimos acontecer foi outra coisa.

Ao sair da “sua casa”, Galvão revelou um ativo que talvez estivesse escondido atrás da própria Globo: autonomia.

Hoje ele é sócio da empresa que produz a transmissão, a N Sports, escolhe onde aparece e carrega a própria marca para qualquer plataforma: Prime Video, Band, agora SBT.

A emissora virou o palco. O ativo é ele.

E aqui está a lição de carreira que vale para qualquer um de nós, dentro ou fora de uma TV:

Galvão nunca mudou a essência de quem ele é. Ele construiu consistência onde importa.

A forma de narrar, as opiniões, as emoções, até as polêmicas. A essência permanece reconhecível há décadas, mas ele soube se reinventar. Mudou formatos, plataformas e modelo de atuação, sem nunca perder o original.

Quem não gosta dele sabe exatamente do que não gosta. Quem gosta sabe exatamente o que vai encontrar.

Ele não muda como o vento.

Não existe um “Galvão da Globo” e um “Galvão do SBT”. Existe o Galvão. Ponto.

Isso parece óbvio, mas é raríssimo.

Identidade consistente e portátil

A maioria das pessoas molda a própria imagem ao crachá que está vestindo no momento. Aí, quando o crachá muda, a marca evapora junto, porque nunca foi delas. Era emprestada do sistema.

Galvão fez o contrário.

Construiu uma identidade tão consistente que ela se tornou portátil. Quando saiu da maior emissora do país, as portas se abriram justamente porque o mercado já sabia o que estava comprando.

Previsibilidade, no melhor sentido da palavra.

Repare no momento: esta é a Copa da fragmentação.

Tem Globo. Tem Casimiro com a CazéTV e a linguagem da internet. Tem SBT com Galvão.

Três modelos de credibilidade convivendo. E todos funcionam pela mesma razão: cada um é radicalmente autêntico àquilo que é.

Casimiro vende proximidade. Galvão vende história e autoridade. Ninguém tentou ser o outro.

É isso que torna cada marca confiável.

A lição que tiro disso, e que vale para você que está construindo carreira, é simples: sua marca não é o cargo que você ocupa.

É a consistência com que você se comporta independentemente do cargo.

O dia em que o crachá mudar, e ele sempre muda, o que sobra é exatamente aquilo que você foi, repetidamente, quando ninguém estava medindo.

Consistência não é falta de evolução. Também não é resistência à mudança. Galvão migrou de plataforma, se reinventou no formato e virou empresário. Mudou quase tudo, menos o essencial.

Esse é o ponto.

Você pode trocar de palco quantas vezes quiser, desde que a pessoa que sobe nele continue sendo reconhecível. No fim, marca pessoal forte não é virar personagem. É ser reconhecível mesmo quando o palco muda.

E aos 75 anos, narrando a 14ª Copa fora da casa que o consagrou, Galvão Bueno é a prova viva disso.

Acompanhe tudo sobre:Galvão BuenoCopa do MundoDicas de carreira

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