O que a carreira de Galvão Bueno ensina sobre marca pessoal

Rodrigo Dib: "Galvão nunca mudou a essência de quem ele é. Ele construiu consistência onde importa" (Divulgação)
Especialista em mercado de trabalho
Publicado em 28 de junho de 2026 às 11h46.
Galvão Bueno está narrando a 14ª Copa da vida dele. Mais do que isso: foi reconhecido pelo Guinness como o narrador de televisão com mais jogos de Copa do Mundo transmitidos ao vivo na história. São 148 partidas até o dia que escrevi este artigo.
Mas o número que mais me interessa não é esse.
É o que aconteceu depois que ele saiu da maior emissora do país.
Muita gente achou que, fora da Globo, a trajetória dele começaria a se encaminhar para o fim. Mas o que vimos acontecer foi outra coisa.
Ao sair da “sua casa”, Galvão revelou um ativo que talvez estivesse escondido atrás da própria Globo: autonomia.
Hoje ele é sócio da empresa que produz a transmissão, a N Sports, escolhe onde aparece e carrega a própria marca para qualquer plataforma: Prime Video, Band, agora SBT.
A emissora virou o palco. O ativo é ele.
E aqui está a lição de carreira que vale para qualquer um de nós, dentro ou fora de uma TV:
Galvão nunca mudou a essência de quem ele é. Ele construiu consistência onde importa.
A forma de narrar, as opiniões, as emoções, até as polêmicas. A essência permanece reconhecível há décadas, mas ele soube se reinventar. Mudou formatos, plataformas e modelo de atuação, sem nunca perder o original.
Quem não gosta dele sabe exatamente do que não gosta. Quem gosta sabe exatamente o que vai encontrar.
Ele não muda como o vento.
Não existe um “Galvão da Globo” e um “Galvão do SBT”. Existe o Galvão. Ponto.
Isso parece óbvio, mas é raríssimo.
A maioria das pessoas molda a própria imagem ao crachá que está vestindo no momento. Aí, quando o crachá muda, a marca evapora junto, porque nunca foi delas. Era emprestada do sistema.
Galvão fez o contrário.
Construiu uma identidade tão consistente que ela se tornou portátil. Quando saiu da maior emissora do país, as portas se abriram justamente porque o mercado já sabia o que estava comprando.
Previsibilidade, no melhor sentido da palavra.
Repare no momento: esta é a Copa da fragmentação.
Tem Globo. Tem Casimiro com a CazéTV e a linguagem da internet. Tem SBT com Galvão.
Três modelos de credibilidade convivendo. E todos funcionam pela mesma razão: cada um é radicalmente autêntico àquilo que é.
Casimiro vende proximidade. Galvão vende história e autoridade. Ninguém tentou ser o outro.
É isso que torna cada marca confiável.
A lição que tiro disso, e que vale para você que está construindo carreira, é simples: sua marca não é o cargo que você ocupa.
É a consistência com que você se comporta independentemente do cargo.
O dia em que o crachá mudar, e ele sempre muda, o que sobra é exatamente aquilo que você foi, repetidamente, quando ninguém estava medindo.
Consistência não é falta de evolução. Também não é resistência à mudança. Galvão migrou de plataforma, se reinventou no formato e virou empresário. Mudou quase tudo, menos o essencial.
Esse é o ponto.
Você pode trocar de palco quantas vezes quiser, desde que a pessoa que sobe nele continue sendo reconhecível. No fim, marca pessoal forte não é virar personagem. É ser reconhecível mesmo quando o palco muda.
E aos 75 anos, narrando a 14ª Copa fora da casa que o consagrou, Galvão Bueno é a prova viva disso.