Copa do Mundo 2026: quanto o campeão deve levar para casa? Veja valores

A Fifa definiu em US$ 871 milhões o total de premiações da Copa do Mundo de 2026, com aumento nos valores distribuídos às seleções que chegam ao pódio.

A estrutura mantém pagamentos fixos às equipes classificadas e concentra os maiores valores nas fases finais do torneio, com bônus progressivos por desempenho.

Premiação para o pódio

As seleções que alcançam as três primeiras posições recebem as maiores parcelas da premiação total. Os valores são definidos de forma escalonada, com a campeã concentrando a maior fatia, seguida por vice-campeã e terceiro lugar.

Os pagamentos são superiores aos da edição de 2022, acompanhando o aumento geral de 65% aprovado pela entidade para o torneio de 2026.

Base garantida para todas as seleções

Além dos bônus por desempenho, todas as equipes classificadas recebem ao menos US$ 12,5 milhões. O valor inclui US$ 2,5 milhões para preparação e US$ 10 milhões pela participação.

Esse modelo assegura receita mínima, enquanto concentra os maiores ganhos nas seleções que avançam até as fases decisivas.

Modelo progressivo de distribuição

A premiação é estruturada de forma escalonada. A cada fase avançada, os valores aumentam, ampliando a diferença financeira entre equipes eliminadas nas etapas iniciais e aquelas que chegam às finais.

Esse formato direciona a maior parte dos recursos às seleções com melhor desempenho esportivo ao longo da competição.

Maior premiação da história

O total de US$ 871 milhões consolida a edição de 2026 como a mais lucrativa da história da Copa do Mundo.

A ampliação acompanha o crescimento do torneio, que contará com 48 seleções, aumentando o volume de recursos distribuídos e o alcance financeiro da competição.