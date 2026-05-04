Esporte

Copa do Mundo 2026: quanto o campeão deve levar para casa? Veja valores

Com US$ 871 milhões, Copa de 2026 amplia ganhos e eleva prêmios para campeão, vice e terceiro a níveis recordes

Copa do Mundo: prêmio terá valor recorde (Javier Zayas Photography/Getty Images)

Copa do Mundo: prêmio terá valor recorde (Javier Zayas Photography/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 4 de maio de 2026 às 05h35.

A Fifa definiu em US$ 871 milhões o total de premiações da Copa do Mundo de 2026, com aumento nos valores distribuídos às seleções que chegam ao pódio.

A estrutura mantém pagamentos fixos às equipes classificadas e concentra os maiores valores nas fases finais do torneio, com bônus progressivos por desempenho.

Premiação para o pódio

As seleções que alcançam as três primeiras posições recebem as maiores parcelas da premiação total. Os valores são definidos de forma escalonada, com a campeã concentrando a maior fatia, seguida por vice-campeã e terceiro lugar.

Os pagamentos são superiores aos da edição de 2022, acompanhando o aumento geral de 65% aprovado pela entidade para o torneio de 2026.

Base garantida para todas as seleções

Além dos bônus por desempenho, todas as equipes classificadas recebem ao menos US$ 12,5 milhões. O valor inclui US$ 2,5 milhões para preparação e US$ 10 milhões pela participação.

Esse modelo assegura receita mínima, enquanto concentra os maiores ganhos nas seleções que avançam até as fases decisivas.

Modelo progressivo de distribuição

A premiação é estruturada de forma escalonada. A cada fase avançada, os valores aumentam, ampliando a diferença financeira entre equipes eliminadas nas etapas iniciais e aquelas que chegam às finais.

Esse formato direciona a maior parte dos recursos às seleções com melhor desempenho esportivo ao longo da competição.

Maior premiação da história

O total de US$ 871 milhões consolida a edição de 2026 como a mais lucrativa da história da Copa do Mundo.

A ampliação acompanha o crescimento do torneio, que contará com 48 seleções, aumentando o volume de recursos distribuídos e o alcance financeiro da competição.

Premiações estimadas — Copa do Mundo 2026
Valores em milhões de dólares (USD)

Posição final
2022 (USD mi)
2026 (USD mi)

🏆 Campeão
42,0
53,5

🥈 Vice-campeão
30,0
36,5

🥉 3º lugar
27,0
32,5

4º lugar
25,0
30,5

5º–8º lugar (cada)
17,0
22,5

9º–16º lugar (cada)
13,0
18,5

17º–32º lugar (cada)
9,0
14,5

33º–48º lugar (cada)
★ Novo na Copa de 48 seleções
12,5

Fontes: FIFA 2019–2022 investments/expenses; FIFA Council increases record financial distribution to all 48 Participating Member Associations at the FIFA World Cup 2026™; FIFA Council approves record-breaking FIFA World Cup 2026™ financial contribution.
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