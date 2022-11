Copa do Mundo 2022: conheça todos os mascotes das Copas do Mundo

Desde 1966, os países que sediam a Copa do Mundo escolhem um personagem como mascote. O mascote da Copa do Mundo FIFA 2022 foi apresentado durante o sorteio dos grupos, no início do ano, e foi batizado La'eeb.

De acordo com a organização, o nome significa “jogador super-habilidoso” em árabe. Com a forma inspirada no Keffiyeh, lenço para cabeça característico do Catar, a animação mantém a tradição de incluir elementos regionais dos países-sede nos personagens.

Veja o nome e a história de todos os mascotes das edições anteriores da Copa do Mundo:

1966: Copa do Mundo do Reino Unido

Willie é um leão, símbolo típico do Reino Unido, e foi mascote da Copa de 1966, sediada na Inglaterra. O leão vestia um uniforme de futebol com a camisa estampando a bandeira britânica e as palavras “World Cup 66” no centro. Esse foi um dos primeiros mascotes utilizados em eventos esportivos.

1970: Copa do Mundo do México

Já na Copa do Mundo de 1970, o México escolheu Juanito Maravilla para ser o mascote da edição. O menininho que vestia um uniforme com as cores da seleção mexicana e usava um sombrero, chapéu popularmente conhecido no país, com México 70 escrito.

1974: Copa do Mundo da Alemanha

Quando a Alemanha sediou a Copa do Mundo em 1974, o país ainda se encontrava dividido entre Oriental e Ocidental, mas participaram juntas da competição. Para representar a união, dois garotinhos uniformizados chamados Tip e Tap. Um deles tinha as iniciais WM e o outro o número 74.

1978: Copa do Mundo da Argentina

O mascote escolhido para a Copa da Argentina, em 1978, também foi um garotinho, o gauchito. O nome é uma referência ao termo "gaúcho", como são chamados os homens que vivem no campo em países latino-americanos.

Assim como os nossos gaúchos, o mascote usava um chapéu, um lenço amarrado no pescoço e um facão na mão. Tudo isso exibindo uma roupa e uma bola de futebol nas cores da Argentina.

1982: Copa do Mundo da Espanha

A Espanha inovou ao escolher uma fruta, a laranja, como mascote da edição disputada no país. O nome Naranjito é o diminutivo da Naranja, como a fruta é chamada em espanhol. Assim como os outros mascotes, o Naranjito aparece segurando uma bola de futebol e vestindo o uniforme das cores o país que ele representa.

1986: Copa do Mundo do México

Outra vez a Copa do Mundo aterrissa no México e, para continuar representando a cultura local, o mascote escolhido foi a pimenta chilli jalapeño. Seu nome 'Pique' vem de uma abreviação da palavra picante. Pique aparece também com o sombrero e com uniforme vermelho e branco que, junto com sua cor verde, formam a bandeira mexicana.

1990: Copa do Mundo da Itália

O design moderno foi o destaque de Ciao, boneco eleito o mascote da Copa da Itália. Com a cabeça de bola de futebol e o corpo feito por peças semelhantes a lego nas cores da bandeira, o personagem rompeu o padrão fofinho dos antecessores. O nome veio da expressão em italiano que significa "oi" e "tchau".

1994: Copa do Mundo dos Estados Unidos

A edição dos Estados Unidos implantou um cachorrinho como mascote. Foi adotado o nome Striker, artilheiro em inglês, para o animalzinho sorridente. Vestido com as cores da bandeira estadunidense, Striker tinha USA 94 escrito no peito e também tinha uma bola de futebol.

1998: Copa do Mundo da França

Um dos símbolos mais marcantes da França foi selecionado para representar o país no Mundial de 98. O galo Footix, uma mistura de Football e Asterix, o famoso personagem dos quadrinhos, foi o vencedor de um concurso da Federação Francesa de Futebol.

Ele tem a cabeça vermelha e o corpo azul e carrega uma bola nas mãos. Em 2019, a França sediou a Copa do Mundo Feminina e a pintinha Ettie, filha de Footix, foi a mascote.

2002: Copa do Mundo do Japão

A Copa do Mundo de 2002 foi a primeira a ser sediada em dois países: Coreia do Sul e Japão. Na hora de escolher o mascote, a inovação também comandou. Foram escolhidos três personagens alienígenas para simbolizar a tecnologia das sedes. Cada criatura tinha uma cor entre amarelo, roxo e azul.

2006: Copa do Mundo da Alemanha

Indo na direção oposta, a Alemanha escolheu um bicho de pelúcia como mascote da Copa de 2006. O leão apelidado de Goleo, por ser a junção de gol e leo, leão em latim, era acompanhado de uma bola falante, a Pille, um jeito informal de falar bola de futebol em alemão.

2010: Copa do Mundo da África o Sul

A Copa do Mundo 2010 chegou na África do Sul e o leopardo Zakumi foi o mascote da vez. Com os cabelos verdes e o corpo amarelo, o mascote faz menção ao uniforme do país, mas também é um disfarce para se "esconder" no gramado, como justificou o seu criador. A escolha do nome veio da união do termo za, que significa África do Sul em um dos idiomas locais, e kumi tem o significado de 10, ano da competição.

2014: Copa do Mundo do Brasil

A Copa do Mundo de 2014 aconteceu no Brasil e o tatu-bola foi eleito, por votação popular, o mascote por ser um animal típico da fauna brasileira e ameaçado de extinção. O animal colorido com verde, amarelo e azul veste uma camisa branca com Brasil 2014 escrito. O nome "Fuleco" significa a junção de futebol e ecologia.

2018: Copa do Mundo da Rússia

Na edição da Rússia em 2018, o lobo Zabivaka foi escolhido mascote também por votação popular. Na cultura russa, o lobo representa um importante predador e entre as espécies mais relevantes está o lobo-cinzento - ameaçada de extinção. Zabivaka é um termo russo que significa "aquele que marca o gol" e o bichinho aparece com uma camisa azul e branca e short vermelho, cores da bandeira da Rússia.

