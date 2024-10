Brasil é excluído de acordo sobre vacina inovadora contra o HIV

A farmacêutica Gilead anunciou nesta quarta-feira um plano para permitir que seis empresas na Ásia e no Norte da África fabriquem e vendam a um preço mais baixo seu medicamento lenacapavir, uma injeção semestral que oferece proteção quase total contra a infecção pelo HIV.

De acordo com reportagem do New York Times, essas empresas poderão vender o medicamento em 120 países, incluindo todos aqueles com as maiores taxas de HIV, que estão na África Subsaariana. A Gilead não cobrará dos fabricantes de genéricos pelas licenças.

O acordo, no entanto, excluiu maioria dos países de renda média e alta — incluindo Brasil, Colômbia, México, China e Rússia — que, juntos, representam cerca de 20% das novas infecções por HIV. A Gilead venderá sua versão do medicamento nesses países a preços mais altos.

Críticas ao plano

Mitchell Warren, diretor executivo da organização de prevenção do HIV AVAC, disse que a exclusão de Brasil, Peru, México e Argentina do acordo de genéricos foi chocante, já que os ensaios clínicos que provaram a eficácia do medicamento foram realizados nesses países.

Segundo a reportagem do NYT, a Gilead patenteou o lenacapavir no Brasil. Mas os países têm o direito, sob até mesmo acordos comerciais conservadores, de emitir as chamadas licenças compulsórias, que anulam as proteções de propriedade intelectual. Mesmo que o Brasil emitisse tal licença para o lenacapavir, os fabricantes de genéricos seriam proibidos de vender ao sistema de saúde brasileiro. A licença voluntária tem uma cláusula incomum que impede os fabricantes de genéricos de exportar seus produtos para qualquer país não coberto pelo acordo. Logo, o SUS não terá a opção de comprar a versão barata do medicamento.