São Paulo x Corinthians: onde assistir; horário e como chegam os times ao jogo do Brasileirão

Hoje é dia de clássico no Brasileirão! São Paulo e Corinthians se enfrentam neste domingo, 29, às 16h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida é válida pela Série A do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo pela Globo e Premiere.

O São Paulo chega ao clássico ocupando a 5ª posição na tabela com 44 pontos, enquanto o Corinthians luta para sair da zona de rebaixamento, estando na 17ª colocação com 28 pontos.

Em campo neutro, a rivalidade aumenta a expectativa para um duelo decisivo, onde o São Paulo busca se firmar no G4 e o Corinthians luta por uma recuperação no campeonato.

Como chega o São Paulo no clássico contra o Corinthians?

Ainda que ocupe boa posição na tabela, o Tricolor Paulista vem de uma série de derrotas no Brasileirão. Perdeu para o Atlético Mineiro por 1 a 0, em casa, e depois para o Fluminense (2 a 0). Mesmo tendo vencido o Cruzeiro por 1 a 0, acabou sendo goleado pelo Internacional np último domingo por 3 a 0. Não bastasse a sequência ruim no Campeonato Brasileiro, o tricolor também perdeu a vaga na semifinal da Libertadores contra o Botafogo, nos pênaltis.

A esperança para o São Paulo, apesar das recentes vitórias, é grande. Jogando fora de casa, mas em campo neutro, o time de Luis Zubeldía tem chances de derrotar um de seus maiores adversários paulistas. O técnico, em entrevista após o jogo contra o Botafogo, declarou que é hora de virar a página. Na Copa do Brasil e no Brasileirão, ainda dá tempo de fazer história.

Provável escalação do São Paulo

Rafael, Igor Vinícius (Rafinha), Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo (Marcos Antônio) e Bobadilla; Lucas, Luciano e Wellington Rato; Calleri.

Rodrigo Nestor está suspenso da partida.

Como chega o Corinthians no clássico contra o São Paulo?

Do outro lado da tabela, o Corinthians tenta usar a estratégia dos bons últimos para escapar da zona de rebaixamento e derrotar seu principal inimigo. O Timão venceu o Juventude por 3 a 1 na Copa do Brasil, perdeu por 2 a 1 para o Botafogo no Brasileirão, mas se classificou na semifinal da Copa Sul-Americana depois de derrotar o Fortaleza por 2 a 0 no jogo de ida e por 3 a 0 no jogo de volta.

No último jogo do Brasileirão, o alvinegro também derrotou o Atlético Goianense por goleada de 3 a 0 e tem uma chance equilibrada de bater o São Paulo neste domingo, que está desestruturado após as recentes derrotas, especialmente na Libertadores.

Provável escalação do Corinthians

Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Charles, André Carrillo (Breno Bidon) e Rodrigo Garro; Romero e Yuri Alberto.

Talles Magno, Alex Santana, Ruan Oliveira, Maycon e Diego Palacios estão de fora da partida por lesões.

Onde assistir ao vivo o jogo São Paulo x Corinthians hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, às 16h, entre São Paulo e Corinthians terá transmissão ao vivo pela Globo e Premiere.

Como assistir online o jogo São Paulo x Corinthians hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.

