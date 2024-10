COB pode ser o 1º comitê olímpico nacional a chegar a 100 milhões de visualizações no YouTube

O canal oficial do Time Brasil, administrado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), está perto de se tornar o primeiro comitê olímpico nacional a alcançar a marca de 100 milhões de visualizações no YouTube. O perfil, que tem como intuito retratar o dia a dia dos atletas brasileiros em diferentes modalidades, soma, atualmente, 370 mil inscritos e 99,1 milhões de views.

Com foco em conteúdos que envolvem bastidores, informações, curiosidades, lives, melhores momentos e transmissões ao vivo, o Time Brasil também costuma exibir eventos em seu canal, cobrindo mais de 40 campeonatos de modalidades olímpicas por ano.

Há algumas semanas, por exemplo, a primeira competição de Rebeca de Andrade depois dos Jogos Olímpicos de Paris pôde ser acompanhada na plataforma. A maior medalhista da história do Brasil em Olimpíadas participou do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística e faturou o ouro nas barras assimétricas.

Atualmente, o canal é o número 1 do mundo em inscritos e no número de visualizações no YouTube entre os comitês pertencentes à ANOC (Association of National Olympic Committees, em português, Associação dos Comités Olímpicos Nacionais). Com 267 mil inscritos e aproximadamente 83 milhões de visualizações, o Team USA, comitê olímpico norte-americano aparece na segunda posição.

“Esses números refletem o comprometimento do COB em aproximar os brasileiros do dia a dia dos nossos atletas e de produzir e transmitir conteúdos de qualidade", comenta Paulo Wanderley, presidente do COB. “Temos como principal missão promover e valorizar o esporte olímpico brasileiro, e os dados mostram que estamos no caminho certo", complementa.

Somente até setembro de 2024, o perfil brasileiro acumulou 29 milhões de views, bastante impulsionado pelos Jogos Olímpicos de Paris, quando montou uma grade especial e trouxe nomes de peso como Galvão Bueno e Tino Marcos para a realização de alguns programas. Não à toa que conquistou 110 mil novos inscritos. Para se ter uma ideia, em setembro do ano passado eram 100 mil inscritos, ou seja, houve um crescimento de 168% no período de 12 meses.

Esse aumento não se limita apenas ao sucesso do canal, mas demonstra um panorama geral de bons números no ambiente digital. O Time Brasil acumula mais de 8 milhões de seguidores nas redes sociais, distribuídos da seguinte forma: 3 milhões no Instagram, 2,3 milhões no Facebook, 1,6 milhão no TikTok, 720 mil no X, 368 mil no YouTube e 338 mil no Threads.

“O crescimento exponencial dos canais do COB representa o aumento do interesse do público brasileiro em relação ao Time Brasil e também mostra uma aceitação em relação à forma com que estamos nos comunicando. O olimpismo pode ser vivido todos os dias, de janeiro a dezembro, todos os anos, e não somente durante a realização dos Jogos. É essa visão e essa cultura que estamos buscando implementar por meio das nossas plataformas de comunicação“, afirma Paulo Conde, diretor de comunicação do COB.

Nos últimos meses, o engajamento do público brasileiro aumentou ainda mais. O COB não só registrou novos seguidores, mas também presenciou seus canais crescerem mais de 42%, somando 1,1 bilhão de impressões e mais de 72 milhões de engajamento.

Nesta reta final do ano, o canal do Time Brasil ainda transmitirá diversas competições. Em outubro estão previstos o Grand Slam de judô de Abu Dhabi, os campeonatos brasileiros de Escalada, de Remo e de Hóquei sobre a grama. Entre outras atrações, haverá, em novembro, a transmissão completa dos Jogos da Juventude, competição que conta com 18 modalidades e mais de 4500 participantes.

Conteúdos mais assistidos

O conteúdo de maior audiência na história do canal Time Brasil é um shorts (recurso de vídeos curtos do YouTube) feito com os meninos da base de ginástica artística do Flamengo. Na ocasião, os atletas mirins exibem suas habilidades na modalidade, realizando mortais e movimentos técnicos. O vídeo possui 3,7 milhões de views.

Em segundo lugar destaca-se um vídeo da ginasta Rebeca Andrade - maior medalhista do Brasil em Jogos Olímpicos, com dois ouros, três pratas e um bronze- decorrente da apresentação no Mundial de Ginástica, em 2022, quando consagrou-se campeã. O conteúdo alcançou 1,8 milhão de acessos.

A terceira posição pertence a Daiane dos Santos, um dos principais nomes do esporte brasileiro. A ex-atleta publicou um vídeo em seu Instagram realizando acrobacias na barra. O Time Brasil repostou o conteúdo no YouTube, em forma de shorts, e atingiu a marca de 1,4 milhões de visualizações.

Rebeca Andrade aparece novamente na quarta posição. Desta vez, o vídeo em questão refere-se aos Jogos Pan-Americanos de 2023, quando ela conquistou mais um ouro para o Brasil, somando 950 mil reproduções. Na sequência, fechando o top 5, está Ingrid Oliveira, que, em 2022, durante o Troféu Brasil, conquistou a medalha de ouro nos saltos ornamentais, rendendo 911 mil cliques.