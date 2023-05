Confira os jogos de hoje, terça-feira, 9; onde assistir e horários

Primeiro jogo da semifinal da Champions League e jogo do Paulistão feminino marcam a terça-feira de futebol.

Real Madrid e Manchester City começam a disputa pela vaga na final da maior competição de clubes da Europa. O time de Guardiola busca o primeiro título da competição e o de Carlo Ancelotti quer se manter absoluto no continente. O Real vem de título da Copa do Rei no último final de semana, enquanto o City vem de boa sequência no campeonato inglês e assumiu a liderança.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Champions League

16h - Real Madrid x Manchester City - SBT, TNT e HBO Max

Campeonato Paulista Feminino

AERJ x SKA Brasil - Youtube do "Futebol Paulista"

O jogo entre Real Madrid e Manchester City terá transmissão ao vivo no SBT, TNT e HBO Max.

Globo

Nenhum jogo será transmitido na TV Globo nesta terça-feira.

SBT

16h - Real Madrid x Manchester City - Champions League

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta terça-feira.

Band

Nenhum jogo será transmitido na Band nesta terça-feira.

TNT

16h - Real Madrid x Manchester City - Champions League

Champions League