Real Madrid x Manchester City: veja horário e onde assistir ao vivo

Real Madrid e Manchester City se enfrentam nesta terça-feira, 9, às 16h, na estádio Santiago Bernabeu, em Madrid, na Espanha. A partida é válida pela semifinal da Champions League.

Reencontrando-se nesta fase pela segunda temporada consecutiva, Real Madrid e Manchester City vivem momentos parecidos no ano. Os Merengues, que venceram a Copa do Rei no fim de semana, esperam diante do seu torcedor, sair na frente no primeiro confronto.

Para o jogo, o técnico Carlo Ancelotti deve ir com força máxima e não possui desfalques. O meia Modric, que atuou por alguns minutos no fim de semana, deve ser titular na equipe.

Do outro lado o Manchester City, que foi eliminado pelo Real na temporada passada, busca uma história diferente este ano. A equipe agora espera nos pés de sua estrela Haaland, eliminar o poderoso Real Madrid. Os Citzens atualmente estão na liderança da Premier League, lutando ponto a ponto com o Arsenal.

Para a partida, o técnico Guardiola não terá o zagueiro Aké, que teve lesão na panturrilha constatada após o confronto contra o Leeds pela Liga. O holandês havia acabado de se recuperar de um problema no tendão da coxa direita, que o deixou afastado de quatro partidas do Manchester City.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Real Madrid x Manchester City

O jogo desta terça-feira às 16h entre Real Madrid x Manchester City terá transmissão ao vivo no SBT, TNT e HBO Max

Como assistir o jogo Real Madrid x Manchester City online?

Você pode assistir a partida online através da plataforma HBO Max.

Quais são os próximos jogos do Real Madrid?

13/05 - Real Madrid x Getafe - Campeonato Espanhol

17/05 - Manchester City x Real Madrid - Champions League

Quais são os próximos jogos do Manchester City?