Confira os jogos de hoje, quinta-feira, 11; onde assistir e horários

Jogos da rodada do Brasileirão Série A e semifinais da Europa League e Conference League são destaques da quinta-feira de futebol.

Quatro jogos decisivos das competições da Uefa prometem muita emoção para o torcedor. Juventus e Sevilla se enfrentam no primeiro jogo da semifinal da Europa League. Roma e Bayer Leverkusen se encaram na outra decisão da competição. Na Conference League, o West Ham enfrenta o AZ Alkmaar e a Fiorentina encara o Basel.

No Brasil, o líder da competição no início da rodada entra em campo. O Botafogo recebe o conturbado Corinthians para se manter na ponta do Brasileirão. Coritiba e Vasco se enfrentam no jogo das SAFs e o Fortaleza encara o São Paulo.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Brasileirão Série A

19h - Coritiba x Vasco - Premiere

19h30 - Botafogo x Corinthians - Premiere

20h - Fortaleza x São Paulo - SporTV e Premiere

Europa League

16h - Juventus x Sevilla - TV Cultura e Star+

16h - Roma x Bayer Leverkusen - ESPN e Star+

Conference League

16h - Fiorentina x Basel - Star+

16h - West Ham x AZ Alkmaar - ESPN 4 e Star+

Campeonato Paulista Feminino

19h - Santos x Palmeiras - TNT, HBO Max e YouTube "Paulistão"

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

