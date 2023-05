Confira os jogos de hoje, domingo, 14; onde assistir e horários

Complemento da sexta rodada do Brasileirão Série A e jogos decisivos no campeonato Inglês marcam o domingo de futebol.

Em crise, o Corinthians recebe o São Paulo no clássico paulista. Uma vitória pode amenizar o clima no clube do Parque São Jorge e uma derrota aumentar ainda mais a temperatura. Do lado do São Paulo, um triunfo em um jogo importante pode resultar no embalo que o clube precisa para engatar uma sequência positiva.

Outros dois clássicos que prometem agitar o domingo de dias das mães, o Atletiba, na casa do Athletico, e o mineiro entre América e Cruzeiro. Líder da competição no início da rodada, o Botafogo joga no final da tarde para manter a ponta. Para isso, terá que vencer o Goiás fora de casa.

Na Europa, os olhos estarão para dois jogos do campeonato Inglês. O City, semifinalista da Champios League, encara o Everton e precisa vencer para se manter na ponta. O Arsenal vai secar o rival e também terá que fazer a lição de casa contra o Brighton. Os times estão separados por apenas um ponto com três rodadas para o final da competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Brasileirão Série A

16h - Corinthians x São Paulo - Globo e Premiere

16h - Grêmio x Fortaleza - Globo e Premiere

16h - Vasco x Santos - Globo e Premiere

18h30 - América-MG x Cruzeiro - SporTV e Premiere

18h30 - Athletico x Coritiba - Rede Furacão, Caze TV (YouTube) e TNt

18h30 - Goiás x Botafogo - Premiere

Brasileirão Série B

15h30 - Londrina x Ponte Preta - Band e Premiere

18h - ABC x Botafogo-SP - SporTV e Premiere

18h - Vitória x Atlético-GO - Band e Premiere

20h30 - Ituano x Sport - SporTV e Premiere

Campeonato Inglês

Campeonato Alemão

10h30 - Stuttgart x Bayer Leverkusen - OneFootball

12h30 - RB Leipzig x Werder Bremen - OneFootball

Campeonato Italiano

7h30 - Verona x Torino - Star+

10h - Fiorentina x Udinese - Star+

10h - Monza x Napoli - ESPN 2 e Star+

13h - Bologna x Roma - ESPN 2 e Star+

15h45 - Juventus x Cremonese - Star+

Campeonato Espanhol

9h - Celta de Vigo x Valencia - Star+

11h15 - Elche x Atlético de Madrid - ESPN 4 e Star+

13h30 - Real Valladolid x Sevilla - ESPN 4 e Star+

16h - Espanyol x Barcelona - ESPN e Star+

Campeonato Francês

8h - Clermont Foot x Lyon - Star+

12h05 - Monaco x Lille - Star+

15h45 - Olympique de Marselha x Angers - Star+

Que horas é o jogo Corinthians x São Paulo?

O jogo entre Corinthians x São Paulo será às 16h será transmitido na TV Globo e Premiere.

Qual canal irá passar o jogo Goiás x Botafogo

O jogo entre Goiás x Botafogo será transmitido no Premiere.

Onde irá passar o jogo do Espanyol x Barcelona?

O jogo entre Espanyol x Barcelona será transmitido na ESPN e Star+.

Onde assistir ao vivo o jogo do Athletico x Coritiba?

O jogo entre Athletico x Coritiba será transmitido na Rede Furacão, Caze TV (YouTube) e TNT.

