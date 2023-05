Manchester City x Everton: veja horário e onde assistir ao vivo

Manchester City e Everton se enfrentam neste domingo, 14, às 10h, no Goodison Park. A partida é válida pela 36ª rodada do Inglês.

Com a cabeça no segundo jogo da semifinal da Champions League, o City não pode vacilar no Inglês. Faltando três rodadas para o fim do campeonato, o time de Guardiola tem um ponto de vantagem em relação ao Arsenal, segundo colocado, e está com jogo a menos.

O técnico espanhol não deixou claro se poupará seus titulares na partida de hoje, mas reclamou de um dia de descanso a menos em relação ao Real Madrid, rival na próxima quarta-feira. "Agora temos cinco dias, depois de apenas quatro dias. E amanhã (sábado) veremos a equipe, falaremos com os fisioterapeutas e a comissão técnica e decidiremos. Temos muitos jogos pela frente", afirmou Pep.

O jogo também é decisivo para o Everton, que está próximo da zona de rebaixamento. O clube vem de uma vitória e busca uma sequência para afastar o fantasma da segundona.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Manchester City x Everton

O jogo deste domingo às 10h entre Manchester City x Everton terá transmissão ao vivo no Star+.

Como assistir o jogo Manchester City x Everton online?

Você pode assistir a partida online na Star+.

Quais são os próximos jogos do Manchester City?

Manchester City x Real Madrid - Champions League

Manchester City x Chelsea - Inglês

Quais são os próximos jogos do Everton?