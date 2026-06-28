Como Messi entrou para a IA, virou empresário e atraiu parcerias milionárias

Atual campeã do mundo, a Argentina voltou a fazer história, desta vez com Lionel Messi. Com os 5 gols marcados no torneio, 3 diante da Argélia e 2 contra a Áustria, o camisa 10 argentino chegou a 18 gols marcados em Copas do Mundo e se tornou o recordista na história da competição, superando Miroslav Klose, da Alemanha, com 16 tentos.

Disputando sua sexta edição do Mundial, Messi também ampliou outra marca pessoal ao atingir 28 partidas na competição. Nesta semana, o camisa 10 celebrou 39 anos de vida fazendo sucesso dentro e fora dos gramados.

Além disso, o astro argentino tornou-se o jogador com mais participações diretas em gols em Copas. Agora são 26 contribuições, sendo 18 gols e oito assistências, ultrapassando Pelé, que encerrou sua trajetória com 21 participações, divididas entre 12 gols e nove assistências. De quebra, Messi assumiu a liderança isolada da artilharia da Copa de 2026.

Curiosamente, há 20 anos, Messi entrava em campo pela primeira vez numa partida de Copa do Mundo. Foi em 16 de junho de 2006, na vitória de 6x0 sobre a Sérvia e Montenegro, na Alemanha. Com apenas 18 anos, ele entrou no segundo tempo e precisou de poucos minutos em campo para dar uma assistência e marcar o sexto gol.

🚨 Il y a 20 ans jour pour jour, LIONEL MESSI 🇦🇷 DISPUTAIT SON PREMIER MATCH DE COUPE DU MONDE À 18 ANS ! 🌍 Les débuts de rêve : entré à la 75ème minute, il avait inscrit 1 but et délivré 1 passe décisive. ⚽️🎯 pic.twitter.com/8qKj3BIRCg — Actu Foot (@ActuFoot_) June 16, 2026

De lá para cá, Messi acumula um história de títulos, recordes e gols antológicos, nas passagens por Barcelona, PSG e atualmente o Inter Miami. Com 38 anos, aquele que é considerado o maior gênio do futebol argentino ao lado de Diego Maradona, já começa a seguir alguns passos de quem prepara o fim da carreira, sem se esquecer do presente.

O sucesso de Messi

Alheio a propagandas comerciais e entrevistas, ele se rendeu a algumas ações publicitárias neste ano. Uma delas gigantesteca para a Lego, que reuniu ainda Cristiano Ronaldo, Vini Jr e Kylian Mbappé, construindo o Troféu Oficial da Copa do Mundo da Lego Editions.

Recentemente, o craque se tornou o rosto da nova campanha global do ChatGPT, da OpenAI. Na ação, o jogador utiliza a ferramenta de imagens da inteligência artificial para criar um visual inspirado nas cores da Argentina, entrando no clima da temporada mundial de futebol. ]

Messi também incentivou seus 506 milhões de seguidores no Instagram a testarem o recurso. A iniciativa marca o início de uma parceria de longo prazo entre o atleta e a OpenAI, com foco em demonstrar como a IA generativa pode engajar torcedores na criação de conteúdos exclusivos.

Além de ter um contrato vitalício com a Adidas, marca de material esportivo, Messi é o embaixador de um dos patrocinadores oficiais da Fifa na Copa do Mundo, ao estrelar campanha para a cervejaria Michelob.

O lançamento aconteceu emn 2024 para um comercial que foi ao ar no intervalo do Super Bowl, a grande final da NFL nos Estados Unidos. Na ocasião, segundo o jornal The New York Times, o atleta recebeu US$ 14 milhões (R$ 68,7 milhões à época).

Outra ação inovadora aconteceu ao final da última temporada, quando a entidade firmou uma parceria com uma das principaus plataformas do mundo, o Tik Tok, com enorme alcance entre o público infanto-juvenil, para fazer uma transmissão exclusiva e ao vivo focada em Lionel Messi. O projeto levou o nome de “Player Spotlight: Messi”, e acompanhou todos os movimentos do craque argentino no jogo entre Inter Miami e Necaxa, do México, pela Leagues Cup.

Quem também capitaliza com Messi são as marcas parceiras da MLS. Dados apontam que a Apple teve um aumento significativo no número de assinaturas do MLS Season Pass, serviço de streaming que transmite com exclusividade os jogos da liga, alcançando um recorde com mais de 2 milhões de assinantes, impulsionado pelo interesse global em ver Messi jogar na MLS. O acordo entre a Apple e a MLS é de 10 anos, com um valor estimado de US$ 2,5 bilhões.

Desde que Messi chegou ao Inter Miami, a conta do clube (@intermiamicf) no Instagram teve um crescimento exponencial e hoje conta com mais de 18 milhões de seguidores, maior do que 19 clubes da elite no Brasil, por exemplo - só o Flamengo tem mais. Já a conta da @mls na plataforma atingiu mais de 5 milhões de seguidores neste mês.

“A MLS tem uma posição única para inovar no futebol mundial. Muito controle sobre o produto, em um mercado altamente desenvolvido em tecnologia e anunciantes como os EUA, onde o futebol cresce bastante, mas ainda não é consolidado e mais estabilizado como a NFL e NBA. Isso permite que a Liga foque no que importa, moldando seus formatos e modelos de negócio para o que realmente pode não só apontar tendências, mas criá-las”, diz Alexandre Vasconcellos, gerente regional da Flashscore no Brasil.

Outro passo importante dado por Messi foi ter se tornado empresário, de fato, ao comprar neste ano 100% da Unió Esportiva Cornellà, um clube catalão localizado na região metropolitana de Barcelona. O objetivo do craque argentino é usar a forte tradição da equipe na base para desenvolver jovens talentos e formar novos jogadores.

Menos midiático que Cristiano Ronaldo, Messi consegue atrair os olhares do mundo pelo que faz em campo. Nas redes sociais, ele é o segundo atleta com mais seguidores do mundo, com 507 milhões, ficando atrás apenas de CR7, com 666 milhões.