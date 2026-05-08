Como funciona o W.O da Libertadores? Entenda regra da Conmebol

Após o cancelamento do jogo entre Independiente Medellín e Flamengo, pela fase de grupos da Libertadores 2026, o termo W.O. voltou à tona e deve ser tema de debate ao longo do dia. A Conmebol prevê em regulamento a possibilidade de declarar vitória automática para um dos clubes quando a partida é interrompida, cancelada ou abandonada por responsabilidade da equipe adversária.

O confronto foi encerrado depois que torcedores colombianos invadiram o gramado do estádio Atanasio Girardot e lançaram objetos em campo poucos minutos após o início da partida.

O que diz o regulamento da Conmebol

A regra está prevista no artigo 24.2 do Código Disciplinar da Conmebol. Segundo o texto, quando uma equipe é considerada responsável pela suspensão definitiva, cancelamento ou abandono de uma partida, o adversário pode ser declarado vencedor por 3 a 0.

No futebol de campo, esse é o placar padrão adotado pela entidade para caracterizar o W.O.

A decisão, no entanto, não é automática. A Comissão Disciplinar da Conmebol abre um processo para analisar relatórios da arbitragem, do delegado da partida e imagens do ocorrido antes de oficializar qualquer punição.

O que é W.O. no futebol?

W.O. é a sigla utilizada no esporte para indicar uma vitória automática quando uma equipe não consegue disputar ou continuar uma partida, seja por ausência, desistência ou desclassificação. O termo vem da expressão inglesa walkover, que pode ser traduzida como “vitória fácil” ou “vitória sem jogo”.

No futebol, o W.O. costuma ser aplicado em situações em que um clube não comparece ao estádio, não apresenta o número mínimo de jogadores exigido pelas regras ou fica abaixo desse limite durante a partida por expulsões ou lesões. A punição também pode ocorrer quando uma equipe abandona o jogo ou é responsabilizada por incidentes graves que impeçam a continuidade do confronto.

Nesses casos, os regulamentos das competições normalmente determinam derrota administrativa por 3 a 0. O placar padronizado é adotado para evitar prejuízos ao adversário em critérios de desempate, como saldo de gols.

Quando a regra pode ser aplicada

O W.O. pode acontecer em diferentes situações previstas pelo regulamento da Libertadores, como:

Invasão de campo por torcedores;

Falta de segurança para realização da partida;

Recusa de um clube em continuar jogando;

Número insuficiente de jogadores em campo;

Problemas estruturais ou organizacionais atribuídos ao mandante.

No caso de Independiente Medellín x Flamengo, a tendência é que a Conmebol responsabilize o clube colombiano pelos atos de sua torcida, já que a invasão ao gramado partiu dos torcedores locais. Entretanto, sem a decisão defina da entidade, a situação ainda está aberta a debate.

O que acontece além do placar de 3 a 0

Além da derrota por W.O., o clube considerado responsável pode sofrer outras punições disciplinares. Entre as sanções previstas pela Conmebol estão:

Multas financeiras;

Perda de mando de campo;

Jogos com portões fechados;

Restrição de público;

Exclusão da competição em casos mais graves.

A gravidade da punição depende da análise da Comissão Disciplinar e do histórico do clube em competições organizadas pela entidade.

Caso semelhante aconteceu em 2025

Um episódio parecido ocorreu na Libertadores de 2025, quando a Conmebol declarou vitória do Fortaleza sobre o Colo-Colo após invasão de torcedores chilenos e graves incidentes no estádio.

Na ocasião, a partida foi interrompida no segundo tempo e a entidade sul-americana aplicou o placar de 3 a 0 para o clube brasileiro.