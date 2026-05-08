Como funciona o W.O da Libertadores? Entenda regra da Conmebol

Libertadores: regulamento da Conmebol prevê vitória por W.O. em casos de invasão de campo e suspensão definitiva de partidas. (Daniel Gallo/Vizzor Image/Getty Images)
Repórter
Publicado em 8 de maio de 2026 às 06h05.
Após o cancelamento do jogo entre Independiente Medellín e Flamengo, pela fase de grupos da Libertadores 2026, o termo W.O. voltou à tona e deve ser tema de debate ao longo do dia. A Conmebol prevê em regulamento a possibilidade de declarar vitória automática para um dos clubes quando a partida é interrompida, cancelada ou abandonada por responsabilidade da equipe adversária.
O confronto foi encerrado depois que torcedores colombianos invadiram o gramado do estádio Atanasio Girardot e lançaram objetos em campo poucos minutos após o início da partida.
A regra está prevista no artigo 24.2 do Código Disciplinar da Conmebol. Segundo o texto, quando uma equipe é considerada responsável pela suspensão definitiva, cancelamento ou abandono de uma partida, o adversário pode ser declarado vencedor por 3 a 0.
No futebol de campo, esse é o placar padrão adotado pela entidade para caracterizar o W.O.
A decisão, no entanto, não é automática. A Comissão Disciplinar da Conmebol abre um processo para analisar relatórios da arbitragem, do delegado da partida e imagens do ocorrido antes de oficializar qualquer punição.
W.O. é a sigla utilizada no esporte para indicar uma vitória automática quando uma equipe não consegue disputar ou continuar uma partida, seja por ausência, desistência ou desclassificação. O termo vem da expressão inglesa walkover, que pode ser traduzida como “vitória fácil” ou “vitória sem jogo”.
No futebol, o W.O. costuma ser aplicado em situações em que um clube não comparece ao estádio, não apresenta o número mínimo de jogadores exigido pelas regras ou fica abaixo desse limite durante a partida por expulsões ou lesões. A punição também pode ocorrer quando uma equipe abandona o jogo ou é responsabilizada por incidentes graves que impeçam a continuidade do confronto.
Nesses casos, os regulamentos das competições normalmente determinam derrota administrativa por 3 a 0. O placar padronizado é adotado para evitar prejuízos ao adversário em critérios de desempate, como saldo de gols.
O W.O. pode acontecer em diferentes situações previstas pelo regulamento da Libertadores, como:
No caso de Independiente Medellín x Flamengo, a tendência é que a Conmebol responsabilize o clube colombiano pelos atos de sua torcida, já que a invasão ao gramado partiu dos torcedores locais. Entretanto, sem a decisão defina da entidade, a situação ainda está aberta a debate.
Além da derrota por W.O., o clube considerado responsável pode sofrer outras punições disciplinares. Entre as sanções previstas pela Conmebol estão:
A gravidade da punição depende da análise da Comissão Disciplinar e do histórico do clube em competições organizadas pela entidade.
Um episódio parecido ocorreu na Libertadores de 2025, quando a Conmebol declarou vitória do Fortaleza sobre o Colo-Colo após invasão de torcedores chilenos e graves incidentes no estádio.
Na ocasião, a partida foi interrompida no segundo tempo e a entidade sul-americana aplicou o placar de 3 a 0 para o clube brasileiro.