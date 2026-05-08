Como fica a tabela da Libertadores após o cancelamento do jogo do Flamengo ontem?

Flamengo x Independiente Medellín: invasão de torcedores interrompeu partida da Libertadores e deixou Grupo A indefinido. (Daniel Gallo/Vizzor Image/Getty Images)
Repórter
Publicado em 8 de maio de 2026 às 05h51.
O cancelamento da partida entre Independiente Medellín e Flamengo, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores 2026, deixou o Grupo A em espera. O duelo foi interrompido poucos minutos após o início por causa de uma invasão de torcedores colombianos ao gramado do estádio Atanasio Girardot, em Medellín, e agora a Conmebol decidirá o destino do confronto.
Enquanto a entidade sul-americana não oficializa uma decisão, a tabela do Grupo A segue indefinida. O Flamengo aparece momentaneamente com oito pontos em quatro jogos, enquanto o Independiente Medellín soma cinco. O Estudiantes tem seis pontos e permanece na disputa direta pela liderança da chave.
O cenário pode mudar rapidamente caso a Conmebol confirme vitória do clube carioca por W.O., hipótese prevista no Código Disciplinar da entidade. Neste caso, o Rubro-Negro abriria vantagem na liderança e ficaria muito perto da classificação antecipada às oitavas de final.
O artigo 24.2 do Código Disciplinar da Conmebol prevê derrota por 3 a 0 para o clube considerado responsável pela suspensão definitiva de uma partida. Como a invasão partiu da torcida do Independiente Medellín, o Flamengo entende que deve receber os três pontos do confronto.
Se isso acontecer, o time carioca chegaria a 10 pontos no Grupo A, ampliando a vantagem sobre Estudiantes e Medellín a duas rodadas do fim da fase de grupos.
O cenário deixaria o Flamengo muito próximo das oitavas de final e transformaria a disputa pela segunda vaga em uma briga direta entre Estudiantes e Independiente Medellín.
A partida foi interrompida antes dos dois minutos de jogo após torcedores colombianos lançarem bombas e sinalizadores em direção ao campo. Na sequência, integrantes de organizadas invadiram o gramado e arrancaram grades de proteção instaladas ao redor do campo.
Os jogadores de Flamengo e Independiente Medellín deixaram o gramado rapidamente, enquanto a arbitragem aguardava uma melhora nas condições de segurança. Após mais de uma hora de paralisação, a Conmebol confirmou o cancelamento definitivo da partida.
O Independiente Medellín atravessa um momento turbulento na temporada e já vinha sendo alvo de protestos da própria torcida. Houve ainda registros de confrontos com policiais e princípio de incêndio nas arquibancadas do Atanasio Girardot.
‼️ Jogo paralisado na Colômbia por cenas inaceitáveis.
A torcida do Independiente arremessou foguetes contra o campo, atingindo inclusive profissionais da ESPN Brasil.
A gravidade é extrema: quando a segurança de atletas e imprensa é rompida, a própria estabilidade da… pic.twitter.com/FMX1I6bsZy
— @leiemcampo (@leiemcampo) May 8, 2026
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|Tolima
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|Independiente Rivadavia
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|Bolívar
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|Deportivo La Guaira
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|Universidad Católica
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|Cruzeiro
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|Boca Juniors
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|Always Ready
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