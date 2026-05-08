Esporte

Como fica a tabela da Libertadores após o cancelamento do jogo do Flamengo ontem?

Rubro-Negro pode chegar a 10 pontos no Grupo A caso vitória por W.O. seja confirmada

Flamengo x Independiente Medellín: invasão de torcedores interrompeu partida da Libertadores e deixou Grupo A indefinido. (Daniel Gallo/Vizzor Image/Getty Images)

Flamengo x Independiente Medellín: invasão de torcedores interrompeu partida da Libertadores e deixou Grupo A indefinido. (Daniel Gallo/Vizzor Image/Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 8 de maio de 2026 às 05h51.

O cancelamento da partida entre Independiente Medellín e Flamengo, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores 2026, deixou o Grupo A em espera. O duelo foi interrompido poucos minutos após o início por causa de uma invasão de torcedores colombianos ao gramado do estádio Atanasio Girardot, em Medellín, e agora a Conmebol decidirá o destino do confronto.

Enquanto a entidade sul-americana não oficializa uma decisão, a tabela do Grupo A segue indefinida. O Flamengo aparece momentaneamente com oito pontos em quatro jogos, enquanto o Independiente Medellín soma cinco. O Estudiantes tem seis pontos e permanece na disputa direta pela liderança da chave.

O cenário pode mudar rapidamente caso a Conmebol confirme vitória do clube carioca por W.O., hipótese prevista no Código Disciplinar da entidade. Neste caso, o Rubro-Negro abriria vantagem na liderança e ficaria muito perto da classificação antecipada às oitavas de final.

Flamengo pode assumir vantagem confortável

O artigo 24.2 do Código Disciplinar da Conmebol prevê derrota por 3 a 0 para o clube considerado responsável pela suspensão definitiva de uma partida. Como a invasão partiu da torcida do Independiente Medellín, o Flamengo entende que deve receber os três pontos do confronto.

Se isso acontecer, o time carioca chegaria a 10 pontos no Grupo A, ampliando a vantagem sobre Estudiantes e Medellín a duas rodadas do fim da fase de grupos.

O cenário deixaria o Flamengo muito próximo das oitavas de final e transformaria a disputa pela segunda vaga em uma briga direta entre Estudiantes e Independiente Medellín.

Confusão provocou paralisação definitiva

A partida foi interrompida antes dos dois minutos de jogo após torcedores colombianos lançarem bombas e sinalizadores em direção ao campo. Na sequência, integrantes de organizadas invadiram o gramado e arrancaram grades de proteção instaladas ao redor do campo.

Os jogadores de Flamengo e Independiente Medellín deixaram o gramado rapidamente, enquanto a arbitragem aguardava uma melhora nas condições de segurança. Após mais de uma hora de paralisação, a Conmebol confirmou o cancelamento definitivo da partida.

O Independiente Medellín atravessa um momento turbulento na temporada e já vinha sendo alvo de protestos da própria torcida. Houve ainda registros de confrontos com policiais e princípio de incêndio nas arquibancadas do Atanasio Girardot.

Classificação Libertadores 2026 agora

Grupo A

PosClubePtsPJVITEDERGMGCSG
1Flamengo84220725
2Estudiantes64130541
3Independiente Medellín5412135-2
4Cusco1401326-4

Grupo B

PosClubePtsPJVITEDERGMGCSG
1Tolima74211734
2Coquimbo Unido74211550
3Universitario4411256-1
4Nacional4411269-3

Grupo C

PosClubePtsPJVITEDERGMGCSG
1Independiente Rivadavia104310835
2Bolívar54121431
3Deportivo La Guaira3403136-3
4Fluminense2402225-3

Grupo D

PosClubePtsPJVITEDERGMGCSG
1Universidad Católica74211541
2Cruzeiro74211321
3Boca Juniors64202532
4Barcelona SC3410326-4

Grupo E

PosClubePtsPJVITEDERGMGCSG
1Corinthians104310716
2Platense74211550
3Peñarol2402236-3
4Santa Fe2402236-3

Grupo F

PosClubePtsPJVITEDERGMGCSG
1Palmeiras84220633
2Cerro Porteño74211321
3Sporting Cristal64202440
4Junior1401315-4

Grupo G

PosClubePtsPJVITEDERGMGCSG
1Mirassol94301523
2Lanús6420225-3
3LDU Quito64202330
4Always Ready34103440

Grupo H

PosClubePtsPJVITEDERGMGCSG
1Rosario104310505
2Independiente del Valle74211651
3Universidad Central de Venezuela FC6420267-1
4Libertad0400438-5
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