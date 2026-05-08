Como fica a tabela da Libertadores após o cancelamento do jogo do Flamengo ontem?

O cancelamento da partida entre Independiente Medellín e Flamengo, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores 2026, deixou o Grupo A em espera. O duelo foi interrompido poucos minutos após o início por causa de uma invasão de torcedores colombianos ao gramado do estádio Atanasio Girardot, em Medellín, e agora a Conmebol decidirá o destino do confronto.

Enquanto a entidade sul-americana não oficializa uma decisão, a tabela do Grupo A segue indefinida. O Flamengo aparece momentaneamente com oito pontos em quatro jogos, enquanto o Independiente Medellín soma cinco. O Estudiantes tem seis pontos e permanece na disputa direta pela liderança da chave.

O cenário pode mudar rapidamente caso a Conmebol confirme vitória do clube carioca por W.O., hipótese prevista no Código Disciplinar da entidade. Neste caso, o Rubro-Negro abriria vantagem na liderança e ficaria muito perto da classificação antecipada às oitavas de final.

Flamengo pode assumir vantagem confortável

O artigo 24.2 do Código Disciplinar da Conmebol prevê derrota por 3 a 0 para o clube considerado responsável pela suspensão definitiva de uma partida. Como a invasão partiu da torcida do Independiente Medellín, o Flamengo entende que deve receber os três pontos do confronto.

Se isso acontecer, o time carioca chegaria a 10 pontos no Grupo A, ampliando a vantagem sobre Estudiantes e Medellín a duas rodadas do fim da fase de grupos.

O cenário deixaria o Flamengo muito próximo das oitavas de final e transformaria a disputa pela segunda vaga em uma briga direta entre Estudiantes e Independiente Medellín.

Confusão provocou paralisação definitiva

A partida foi interrompida antes dos dois minutos de jogo após torcedores colombianos lançarem bombas e sinalizadores em direção ao campo. Na sequência, integrantes de organizadas invadiram o gramado e arrancaram grades de proteção instaladas ao redor do campo.

Os jogadores de Flamengo e Independiente Medellín deixaram o gramado rapidamente, enquanto a arbitragem aguardava uma melhora nas condições de segurança. Após mais de uma hora de paralisação, a Conmebol confirmou o cancelamento definitivo da partida.

O Independiente Medellín atravessa um momento turbulento na temporada e já vinha sendo alvo de protestos da própria torcida. Houve ainda registros de confrontos com policiais e princípio de incêndio nas arquibancadas do Atanasio Girardot.

‼️ Jogo paralisado na Colômbia por cenas inaceitáveis. A torcida do Independiente arremessou foguetes contra o campo, atingindo inclusive profissionais da ESPN Brasil. A gravidade é extrema: quando a segurança de atletas e imprensa é rompida, a própria estabilidade da… pic.twitter.com/FMX1I6bsZy — @leiemcampo (@leiemcampo) May 8, 2026

Classificação Libertadores 2026 agora

Grupo A

Pos Clube Pts PJ VIT E DER GM GC SG 1 Flamengo 8 4 2 2 0 7 2 5 2 Estudiantes 6 4 1 3 0 5 4 1 3 Independiente Medellín 5 4 1 2 1 3 5 -2 4 Cusco 1 4 0 1 3 2 6 -4

Grupo B

Pos Clube Pts PJ VIT E DER GM GC SG 1 Tolima 7 4 2 1 1 7 3 4 2 Coquimbo Unido 7 4 2 1 1 5 5 0 3 Universitario 4 4 1 1 2 5 6 -1 4 Nacional 4 4 1 1 2 6 9 -3

Grupo C

Pos Clube Pts PJ VIT E DER GM GC SG 1 Independiente Rivadavia 10 4 3 1 0 8 3 5 2 Bolívar 5 4 1 2 1 4 3 1 3 Deportivo La Guaira 3 4 0 3 1 3 6 -3 4 Fluminense 2 4 0 2 2 2 5 -3

Grupo D

Pos Clube Pts PJ VIT E DER GM GC SG 1 Universidad Católica 7 4 2 1 1 5 4 1 2 Cruzeiro 7 4 2 1 1 3 2 1 3 Boca Juniors 6 4 2 0 2 5 3 2 4 Barcelona SC 3 4 1 0 3 2 6 -4

Grupo E

Pos Clube Pts PJ VIT E DER GM GC SG 1 Corinthians 10 4 3 1 0 7 1 6 2 Platense 7 4 2 1 1 5 5 0 3 Peñarol 2 4 0 2 2 3 6 -3 4 Santa Fe 2 4 0 2 2 3 6 -3

Grupo F

Pos Clube Pts PJ VIT E DER GM GC SG 1 Palmeiras 8 4 2 2 0 6 3 3 2 Cerro Porteño 7 4 2 1 1 3 2 1 3 Sporting Cristal 6 4 2 0 2 4 4 0 4 Junior 1 4 0 1 3 1 5 -4

Grupo G

Pos Clube Pts PJ VIT E DER GM GC SG 1 Mirassol 9 4 3 0 1 5 2 3 2 Lanús 6 4 2 0 2 2 5 -3 3 LDU Quito 6 4 2 0 2 3 3 0 4 Always Ready 3 4 1 0 3 4 4 0

Grupo H