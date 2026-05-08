Libertadores: relembre casos históricos de W.O. antes de possível punição no jogo do Flamengo

Após o cancelamento da partida entre Independiente Medellín e Flamengo, pela fase de grupos da Libertadores 2026, a possibilidade de um W.O. voltou ao centro das discussões no futebol sul-americano.

A Conmebol ainda analisará os relatórios da arbitragem e do delegado da partida, mas o Código Disciplinar da Conmebol prevê derrota administrativa por 3 a 0 em casos em que um clube é responsabilizado pela suspensão definitiva, cancelamento ou abandono da partida.

O duelo, disputado no estádio Atanasio Girardot, em Medellín, foi encerrado poucos minutos após o início depois de invasão de torcedores colombianos ao gramado e arremesso de objetos no campo. O Flamengo já informou que pedirá oficialmente os três pontos.

O que é W.O. no futebol?

W.O. é a sigla utilizada no esporte para indicar uma vitória automática quando uma equipe não consegue disputar ou continuar uma partida, seja por ausência, desistência ou desclassificação. O termo vem da expressão inglesa walkover, que pode ser traduzida como “vitória fácil” ou “vitória sem jogo”.

No futebol, o W.O. costuma ser aplicado em situações em que um clube não comparece ao estádio, não apresenta o número mínimo de jogadores exigido pelas regras ou fica abaixo desse limite durante a partida por expulsões ou lesões.

A punição também pode ocorrer quando uma equipe abandona o jogo ou é responsabilizada por incidentes graves que impeçam a continuidade do confronto.

Nesses casos, os regulamentos das competições normalmente determinam derrota administrativa por 3 a 0, placar utilizado para evitar prejuízos ao adversário em critérios como saldo de gols.

Casos históricos de W.O. na Libertadores

A Libertadores acumula diversos episódios de vitórias administrativas ao longo de sua história, seja por abandono de partidas, problemas disciplinares ou decisões tomadas nos bastidores pela Conmebol.

Um dos primeiros casos aconteceu em 1963, quando o Botafogo recebeu os pontos de um confronto contra o Millonarios, da Colômbia, em um jogo que sequer chegou a ser disputado. A partida aparece na tabela histórica da competição como “not played, awarded”.

No ano seguinte, o Millonarios voltou a ser envolvido em uma situação semelhante. Em 1964, o Independiente, da Argentina, também recebeu vitória administrativa após um duelo que não foi realizado.

O Universitario de Deportes, do Peru, aparece em diferentes registros históricos da Libertadores relacionados a decisões administrativas. Em 1966, o Universitario teve os pontos atribuídos após um empate em campo por 1 a 1 com o Alianza Lima, transformado em vitória administrativa devido à escalação irregular de jogadores pelo rival.

Um dos episódios mais famosos aconteceu em 1981, no desempate entre Flamengo e Atlético-MG. O confronto foi encerrado após sucessivas expulsões de jogadores atleticanos. Apesar do placar de 0 a 0, o clube carioca avançou de fase por decisão da Conmebol, em um caso frequentemente tratado como um W.O. histórico da competição.

Na era moderna, a entidade sul-americana também aplicou vitórias administrativas por escalação irregular de jogadores. Em 2017, a Chapecoense perdeu pontos para o Lanús. Já em 2018, o Santos sofreu punição semelhante em confronto contra o Independiente, da Argentina. Nos dois casos, os placares foram convertidos em derrota por 3 a 0.

O que aconteceu em Independiente Medellín x Flamengo?

A partida válida pela quarta rodada do Grupo A da Libertadores foi interrompida com poucos minutos de bola rolando após torcedores do Independiente Medellín lançarem bombas e sinalizadores em direção ao gramado.

Na sequência, integrantes de organizadas invadiram o campo e passaram a arremessar grades de proteção instaladas ao redor do estádio. Também houve princípio de incêndio em setores das arquibancadas do Atanasio Girardot.

Sem condições de segurança para retomada do confronto, a Conmebol aguardou o tempo regulamentar previsto para paralisações antes de oficializar o cancelamento definitivo da partida.