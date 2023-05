Com Surf em alta no Brasil, marca Florence Marine de John John Florence chega ao país

A marca de roupas esportivas do surfista 2x campeão mundial, John John Florence, vai "surfar" o mercado brasileiro pelas mãos da BRW Sports Group. Produtos como camisas com proteção solar integrada, bermudas produzidas com materiais reciclados, tecnologia repelente à água e elástico em quatro direções, permitindo uma movimentação livre e confortável do atleta – produto criado para suportar as condições que John enfrenta em Oahu, onde reside-, além de uma linha de lifestyle, como bonés e camisas, fazem parte do repertório da marca.

A meta é que a Florence Marine X represente 25% do faturamento total da BRW, devido ao alto potencial do mercado de esportes no Brasil. A BRW Sports Group, investe na ampliação do portfólio e entrada em novos segmentos para gerar crescimento de 48% em 2023. O faturamento do grupo em 2022 foi de R$ 44.5 mi e a expectativa é se tornar o grupo de distribuição de marcas esportivas mais completo da América do Sul com participação nos maiores esportes praticados no Brasil até 2025.

Qualidade premium

Para Ronaldo Ferreira, CEO da BRW, o objetivo ao trazer a marca para o Brasil é resgatar a qualidade premium de produtos destinados a esportes específicos. “O brasileiro está acostumado a pagar muito por pouco. O foco da Florence é o oposto: trazer o que há de mais tecnológico e moderno para o mercado de surf e outdoor aliando a qualidade, conceito, design e status. Todos os produtos são testados pela equipe do John John Florence, atletas e pelo lendário time que criou a Hurley no passado”.

No último ano a BRW realizou investimentos na ordem de R$ 3 milhões, para aquisição de direitos das marcas Florence e Everlast, na reforma dos escritórios de Curitiba e São Paulo, além da ampliação do Centro de Distribuição de 4 mil metros quadrados em Curitiba, no Paraná. O Grupo já vinha almejando desde 2018 a inclusão de uma marca de surf. “A marca do 2x campeão mundial John John Florence vem para incrementar nosso portfólio para esportes ao ar livre, uma vez que já operamos com Beach Tennis, Vôlei de Praia, Natação/Triathlon, Corrida, Futevôlei e Altinha”, complementa Ferreira.