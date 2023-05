O surfe pode trazer lições aos negócios? Este novo curso aposta que sim

Um dos principais eventos esportivos do mundo, a competição World Surf League (WSL) Latin America quer atrair executivos e lideranças empreendedoras para suas fileiras de espectadores.

Para isso, quer mostrar as lições de gestão na tomada de decisão de um evento de dez dias e com mais de 40.000 participantes.

Numa modalidade de imersão de negócios conhecida como live case study, em que os participantes se debruçam sobre o caso de um negócio de entretenimento no momento em que o evento está de fato acontecendo, a WSL quer mostrar os bastidores da etapa brasileira do circuito mundial de surfe.

O que estará na imersão

A etapa, chamada VIVO Rio Pro apresentado por Corona, está prevista para 23 de junho na praia de Itaúna, em Saquarema, um dos principais redutos do surfe no Brasil.

A imersão deve ser realizada um dia antes, em 22 de junho, e será realizada numa parceria da WSL com a plataforma de educação corporativa HSM.

Entre os temas abordados estão:

Desafios da operação

Criação de padrão de qualidade

Construção de relevância

Estratégias de marca

Importância do fator humano

Inovações

Empreendedorismo

Os temas serão abordados em encontros com executivos da WSL no meio do evento, um dos principais do calendário mundial de surfe.

Em 10 dias são aproximadamente 40.000 espectadores por dia, numa estrutura de mais de 3.000 metros quadrados com 500 profissionais envolvidos e um recorde de patrocinadores: 22 marcas.

"Após o êxito da etapa brasileira em 2022, quando registramos recorde de público e de marcas e fomos elogiados como etapa modelo da WSL em todo o mundo, decidimos trazer algo inédito para essa edição: uma iniciativa que pudesse aliar o potencial do surfe para a área de negócios", diz Ivan Martinho, presidente da WSL Latin America.

"WSL Academy by HSM será uma imersão de um dia com os executivos da Liga para uma troca de aprendizado, gestão e networking diretamente dos bastidores do Vivo Rio Pro."

Quem vai dar aulas

Entre os palestrantes estão os principais executivos do evento de surfe:

Erick Logan (CEO WSL)

Bob Kane (COO WSL)

Emily Hofer (Chief People Officer and Purpose Officer WSL)

Ivan Martinho (Presidente WSL Latin America)

Roberto Siviero (Diretor de Operações da WSL Latin America)

"A modalidade live case, uma das entregas de destaque da HSM, permite que o público de fato amplie o seu olhar para os desafios e oportunidades que envolvem a realização de grandes eventos, como a etapa brasileira do circuito mundial de surfe", diz Reynaldo Gama, CEO da HSM.

"Vamos levar a sala de aula para a praia e os aprendizados desse esporte de alta performance para as organizações e lideranças”, diz Reynaldo Gama, CEO da HSM."

O projeto no evento mundial de surfe, realizado desde 1976 e que hoje está por trás de 180 eventos globais do esporte por ano, é o terceiro exemplo de live case study da HSM, empresa que no Brasil é dona das marcas:

SingularityU Brazil (country partner)

HSM Expo

HSM Academy

revista HSM Management

plataforma HSM Experience

HSM University

Flow School

Gama Academy

B2B Match

Learning Village

Como participar

Além do evento da WSL, a HSM já fez live case study em edições do festival de música Rock in Rio e da etapa brasileira da Fórmula 1.

Na última edição da imersão no Rock in Rio estiveram presentes mais de 800 executivos.

Os interessados em fazer parte do WSL Academy by HSM podem comprar ingressos no site.

As vagas são limitadas e os pacotes podem ser adquiridos a partir de 3.500 reais.