Como Modrić, aos 40 anos, continua decisivo para a Croácia na Copa do Mundo

Aos 40 anos, Luka Modrić disputa a Copa do Mundo de 2026 após liderar a Croácia em campanhas surpreendentes nos últimos Mundiais. Os croatas foram vice-campeões em 2018 e ficaram em 3º lugar em 2022.

Em campo, o meio-campista vem provando mais uma vez por que foi considerado, em seu auge, um dos melhores jogadores do mundo e por que é uma referência na seleção croata. No duelo contra Gana, pela última rodada da fase de grupos, ele foi fundamental na vitória que garantiu a classificação dos europeus.

Modrić, aos 38 minutos do segundo tempo, cobrou um escanteio com precisão, que foi cabeceado por Nikola Vlašić, garantindo a vitória e a classificação da Croácia na Copa do Mundo de 2026. Desempenho que rendeu elogios dos companheiros.

"Eu juro para você. É como se ele tivesse voltado 10 anos no tempo. Essa foi uma das melhores atuações (contra Gana) que já vi dele com a camisa da seleção", disse Vlašić, autor do gol.

Já Petar Sučić, que divide o meio-campo com Modrić, enalteceu o craque: "Ele joga como se tivesse 20 anos. Ele foi incrível. Ele é o nosso líder e o nosso melhor jogador. Ele pode jogar enquanto quiser. Ele vai se manter no auge da sua forma", comentou.

Por fim, o treinador croata, Zlatko Dalić, fez questão de exaltar a dedicação de Luka Modrić: "Ele sabe que esta é sua última Copa do Mundo e está tentando dar tudo de si e se despedir da Copa da melhor maneira possível. E espero que ele se mantenha saudável e jogue pela Croácia pelo maior tempo possível", afirmou.

Os recordes de longevidade de Luka Modrić na Copa do Mundo

Luka Modrić está prestes a alcançar mais uma marca histórica com a camisa da Croácia. Caso entre em campo diante de Portugal, o meio-campista disputará sua 202ª partida pela seleção nacional.

Na rodada passada, o camisa 10 já havia quebrado outro recorde ao se tornar o jogador mais velho da história das Copas do Mundo a dar uma assistência, aos 40 anos e 291 dias.

Ao longo de uma carreira que ultrapassa duas décadas, Modrić soma mais de 1.150 partidas oficiais entre clubes e seleção. Revelado no futebol croata, passou por empréstimos ao Zrinjski Mostar e ao Inter Zaprešić antes de se firmar no Dinamo Zagreb, clube pelo qual disputou 128 jogos.

O desempenho no país natal abriu as portas para o Tottenham, onde atuou em 160 partidas e se firmou nas principais ligas da Europa. Em seguida, transferiu-se para o Real Madrid e viveu o período mais vitorioso da carreira, acumulando 597 jogos ao longo de 13 temporadas. Atualmente, veste a camisa do Milan, equipe pela qual já entrou em campo 37 vezes em sua primeira temporada.

Pela seleção croata, Modrić estreou em março de 2006 e, desde então, tornou-se o atleta que mais vezes representou o país. Agora, está a um passo de atingir a expressiva marca de 202 partidas defendendo a Croácia.

Croácia x Portugal

Em busca de escrever mais um capítulo em sua história pela seleção, Luka Modrić entrará em campo pela Croácia diante de Portugal, pelos 16 avos de final. O duelo será às 20h (horário de Brasília), no BMO Field, em Toronto.