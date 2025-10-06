Com chip no escudo da camisa para compras de produtos, time cresce mais de 1.500% com sócio-torcedor

Bicampeão nacional e considerado um das potências do basquete brasileiro, o Ceisc União Corinthians, sediado na cidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, também pode ser um considerado um dos clubes mais tecnológicos do Brasil.

Há praticamente um ano, em outubro de 2024, o clube lançou, em parceria com a Imply ElevenTickets, o sistema cashless com tecnologia NFC, permitindo que torcedores utilizassem o chip no escudo da camisa para acesso ao ginásio e pagamentos de alimentos e bebidas. A iniciativa se estendeu para pagamentos no comércio local, ampliando a tecnologia fora do ginásio.

A venda de camisetas com tecnologia embarcada teve aumento de 50% na atual temporada em relação a 2023/24, com benefícios como filas exclusivas, descontos e comodidade de compras diretamente na arquibancada. Além disso, a temporada 2024/25 registrou um aumento de 26% nas vendas de alimentos e bebidas durante as partidas.

Essa parceria, no entanto, é ainda mais antiga. Em 2022, o União Corinthians já havia implantado a plataforma com a empresa, integrando um ecossistema com venda de ingressos, controle de acessos, gestão de sócios e de consumo.

Em apenas três temporadas, o clube alcançou resultados interessantes: da temporada 2022/23 para 2024/25, as receitas com ingressos e sócios cresceram 168%. A última temporada marcou recorde de público e aumento de 156% na receita de ingressos, com média de 4 mil torcedores por jogo, a maior do NBB 2024/2025. O número de sócios disparou, colocando a agremiação como líder de associados entre os clubes de basquete da Liga Nacional (LNB), com crescimento superior a 1.500%.

“Ver os resultados concretos, como recordes de público e aumento expressivo de associados, reforça nosso compromisso em fornecer tecnologia que transforma a gestão e aproxima as marcas de seus públicos de forma inovadora e eficiente. Nossa experiência na operação de eventos de grande porte nos inspira a inovar sempre", afirma Tironi Paz Ortiz, Fundador e CEO da Imply Tecnologia.

“A tecnologia nos permitiu estreitar a relação com nossos torcedores, oferecendo uma experiência completa dentro e fora do ginásio. Estamos orgulhosos de ver nossa tradição de quase um século aliada à inovação, fortalecendo nossa marca e criando um caminho de sustentabilidade para o futuro do clube", diz Diego Puntel, diretor de basquete do Ceisc União Corinthians.