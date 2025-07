Catar confirma candidatura para sediar os Jogos Olímpicos de 2036

O Catar confirmou nesta terça-feira, 22, que está em negociações com o Comitê Olímpico Internacional (COI) para sediar os Jogos Olímpicos de 2036.

“Hoje contamos com 95% das infraestruturas esportivas necessárias (...) e temos um plano nacional completo para que todas as instalações estejam 100% prontas”, declarou o presidente do Comitê Olímpico do Catar e chefe do comitê de candidatura, xeque Joaan bin Hamad Al-Thani, em comunicado.

O pequeno, mas rico Estado do Golfo, que já organizou a Copa do Mundo de Futebol em 2022, pode se tornar “o primeiro país do Oriente Médio e do norte da África a sediar os Jogos Olímpicos”, destacou o primeiro-ministro catariano, xeque Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, citado pela agência de notícias oficial do país.

Desde o novo procedimento de escolha para a sede dos Jogos — adotado em 2021 com a atribuição de Brisbane para 2032, edição para a qual o Catar já havia demonstrado interesse — os candidatos não precisam mais se declarar publicamente, mantendo conversas confidenciais com o COI até a decisão final.

O ex-presidente do COI Thomas Bach destacou recentemente a expectativa de ter “um número de dois dígitos” de interessados para organizar as edições de 2036 e 2040. Entre os potenciais concorrentes já manifestados estão Índia, África do Sul, Coreia do Sul, Turquia e Hungria.

Considerando a rotação continental, após Paris 2024 (Europa), Los Angeles 2028 (América do Norte) e Brisbane 2032 (Oceania), cresce a possibilidade de a próxima edição ser realizada na Ásia — a menos que o continente africano receba, pela primeira vez, os Jogos Olímpicos.

A definição da sede de 2036 será um dos primeiros grandes desafios da nova presidente do COI, Kirsty Coventry, que assumiu o cargo em 23 de junho.