Carioca aposta em derrota do Flamengo e ganha R$ 8mil

Um apostador do Rio de Janeiro, possivelmente torcedor de um rival do Flamengo, ganhou R$ 8.837,50 ao apostar antes do início do jogo na vitória do Al-Hilal, na semifinal desta terça-feira pelo Mundial de Clubes da FIFA.

O apostador, aliás, tinha convicção do resultado, visto que apostou R$ 1250,00 em apostas para o confronto. Os dados são da plataforma Esportes da Sorte.

Amplo favorito no confronto, o Flamengo recebeu cerca de 50 mil apostas de pessoas que acreditaram na vitória da equipe. Enquanto isso, antes do início do jogo, 1200 apostadores depositaram confiança no Al-Hilal e conseguiram obter êxito financeiro.

A vitória do Flamengo pagava R$ 1.40 para cada R$ 1 real gasto, enquanto do Al Hilal R$ 7.07. A odd para o empate foi de R$ 4.00.

Para o outro duelo da semifinal, também no Esportes da Sorte, a vitória do Real Madrid paga R$ 1.33, enquanto do Al Ahly devolve R$ 9.61. A odd para o empate é de R$ 5.73.

Vale lembrar que a cotação de cada seleção é alterada a cada semana, estando sujeitas a mudanças a qualquer momento com o andamento das competições. Segundo a Odds & Scouts, uma das principais empresas de geração de dados para plataformas de apostas esportivas e integridade, o cálculo dos valores de cada aposta (chamados de "odds") são complexos e detalhados.

Para chegar até os números finais - que se adaptam em tempo real ao que acontece durante os eventos -, além de uma grande base de dados, a empresa também afirma utilizar softwares modernos, uso de tecnologia de ponta, inteligência artificial e machine learning, aliando ao conhecimento de profissionais para fornecer dados de probabilidade e estatística em tempo real.