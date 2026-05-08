Corinthians lança uniformes para 2026/27 em homenagem à histórica 'Invasão Corintiana'

O Corinthians apresentou nesta sexta-feira, 8, sua nova coleção de uniformes para a temporada 2026/27.

Inspiradas na histórica “Invasão Corintiana” de 1976, as peças fazem referência ao deslocamento em massa da torcida alvinegra ao Rio de Janeiro para a semifinal do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, considerada uma das maiores mobilizações de torcedores da história do futebol nacional.

A principal novidade da coleção está no resgate de elementos visuais utilizados naquela partida disputada no Maracanã. A camisa 1 aposta em um tom creme claro e utiliza o escudo clássico adotado pelo clube na década de 1970.

Já o uniforme reserva traz listras pretas e brancas, acompanhadas de mangas e gola brancas, além de manter o mesmo modelo retrô do distintivo.

Os dois modelos carregam, na parte interna da gola, a inscrição “INVA5Ã0 1976 - SÃO PAULO - RIO DE JANEIRO - 2026”, em homenagem ao episódio histórico protagonizado pela torcida corintiana. O detalhe estiliza a palavra “invasão” com os números 5 e 0 substituindo as letras “S” e “O”.

A identidade visual da coleção também aparece na numeração das camisas. Inspirados no estilo utilizado nos anos 70, os números possuem formato quadrado e acabamento que simula bordado. Outro detalhe faz referência direta ao Maracanã de 1976: uma pequena bandeira aplicada na parte inferior da numeração relembra os símbolos levados pela torcida naquela semifinal.

Quando o Corinthians vai estrear a nova camisa?

O clube já definiu as datas de estreia dos novos uniformes. A camisa 2 será utilizada no clássico contra o São Paulo, neste domingo, 10, às 18h30, na Neo Química Arena, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Já a camisa principal fará sua primeira aparição no duelo diante do Botafogo, marcado para 17 de maio, às 16h, no Estádio Nilton Santos.

Presidente do Corinthians, Osmar Stabile destacou o peso simbólico da homenagem em comunicado divulgado pela Nike.

“Essa camisa representa muito mais do que um uniforme. Ela homenageia um dos maiores símbolos da nossa torcida, um momento em que o Corinthians mostrou sua grandeza nas arquibancadas e escreveu uma das histórias mais marcantes do futebol brasileiro. É um orgulho enorme ver esse legado eternizado”, declarou.

Qual o preço da nova camisa?

A coleção completa inclui camisas de jogo, peças casuais, agasalhos, shorts e itens de aquecimento. Os preços variam entre R$ 199,99, na versão fã masculina, e R$ 749,99, nos modelos utilizados pelos jogadores.

Os produtos já estão disponíveis no site da Nike, além de lojas da Centauro, Shoptimão e Poderoso Timão.