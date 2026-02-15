Esporte

Jogos de hoje, domingo, 15 de fevereiro, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos deste domingo online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 08h14.

Última atualização em 15 de fevereiro de 2026 às 09h25.

Os confrontos entre Botafogo x Flamengo pelo Campeonato Carioca, Grêmio x Juventude e Ypiranga x Internacional pelo Campeonato Gaúcho, além do clássico italiano Napoli x Roma, são os destaques do futebol deste domingo, 15 de fevereiro.

A rodada ainda conta com partidas decisivas dos estaduais, jogos da Copa da Inglaterra, Campeonato Espanhol, Campeonato Alemão e confrontos do Brasileirão Feminino, entre outros torneios nacionais e internacionais.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Japonês

  • 4h - Gamba Osaka x Nagoya Grampus - Canal GOAT (YouTube)

Campeonato Espanhol Feminino

  • 8h - Athletic Bilbao (F) x Real Sociedad (F) - DAZN

Copa da Inglaterra (quarta fase)

  • 9h - Birmingham x Leeds - ESPN e Disney+
  • 10h30 - Grimsby x Wolverhampton - Disney+
  • 11h - Stoke x Fulham - Disney+
  • 11h - Oxford United x Sunderland - Disney+
  • 13h30 - Arsenal x Wigan - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

  • 8h30 - Udinese x Sassuolo - Disney+
  • 11h - Parma x Hellas Verona - Disney+
  • 11h - Cremonese x Genoa - Disney+
  • 14h - Torino x Bologna - CazéTV (YouTube) e Disney+
  • 16h45 - Napoli x Roma - ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

  • 10h - Oviedo x Athletic Bilbao - ESPN 4 e Disney+
  • 12h15 - Rayo Vallecano x Atlético de Madrid - Xsports e Disney+
  • 14h30 - Levante x Valencia - ESPN 4 e Disney+
  • 17h - Mallorca x Betis - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

Campeonato Alemão

  • 11h30 - Augsburg x Heidenheim - Canal GOAT (YouTube) e OneFootball
  • 13h30 - RB Leipzig x Wolfsburg - RedeTV!, Sportv, Canal GOAT (YouTube) e OneFootball

Campeonato Carioca (quartas)

  • 17h30 - Botafogo x Flamengo - Globo, ge e Premiere

Campeonato Gaúcho (semifinal)

Campeonato Paulista

Brasileirão Feminino

  • 17h - RB Bragantino (F) x Ferroviária (F) - CBF TV

Onde assistir ao vivo o jogo do Botafogo; veja horário

O jogo Botafogo x Flamengo terá transmissão ao vivo na Globo, ge e Premiere, às 17h30.

Que horas é o jogo do Grêmio?

O jogo Grêmio x Juventude terá transmissão ao vivo na Globo e Premiere, às 17h30.

Qual canal irá passar o jogo do Internacional pelo Gaúcho

O jogo Ypiranga x Internacional terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere, às 20h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

  • 17h30 - Botafogo x Flamengo - Campeonato Carioca
  • 17h30 - Grêmio x Juventude - Campeonato Gaúcho

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo, 15 de fevereiro.

Record

  • 20h30 - São Bernardo x Corinthians - Campeonato Paulista

Band

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo, 15 de fevereiro.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • 13h30 - RB Leipzig x Wolfsburg - Campeonato Alemão
  • 20h30 - Ypiranga x Internacional - Campeonato Gaúcho

ESPN

  • 9h - Birmingham x Leeds - Copa da Inglaterra
  • 13h30 - Arsenal x Wigan - Copa da Inglaterra
  • 16h45 - Napoli x Roma - Campeonato Italiano

Premiere

  • 17h30 - Botafogo x Flamengo - Campeonato Carioca
  • 17h30 - Grêmio x Juventude - Campeonato Gaúcho
  • 20h30 - Ypiranga x Internacional - Campeonato Gaúcho

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 8h30 - Udinese x Sassuolo - Campeonato Italiano
  • 9h - Birmingham x Leeds - Copa da Inglaterra
  • 16h45 - Napoli x Roma - Campeonato Italiano

HBO Max

  • 20h30 - São Bernardo x Corinthians - Campeonato Paulista
  • 20h30 - Santos x Velo Clube - Campeonato Paulista

Canal GOAT (YouTube)

  • 4h - Gamba Osaka x Nagoya Grampus - Campeonato Japonês
  • 13h30 - RB Leipzig x Wolfsburg - Campeonato Alemão
