Jogos de hoje, domingo, 15 de fevereiro, onde assistir ao vivo e horários

Os confrontos entre Botafogo x Flamengo pelo Campeonato Carioca, Grêmio x Juventude e Ypiranga x Internacional pelo Campeonato Gaúcho, além do clássico italiano Napoli x Roma, são os destaques do futebol deste domingo, 15 de fevereiro.
A rodada ainda conta com partidas decisivas dos estaduais, jogos da Copa da Inglaterra, Campeonato Espanhol, Campeonato Alemão e confrontos do Brasileirão Feminino, entre outros torneios nacionais e internacionais.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Campeonato Japonês
- 4h - Gamba Osaka x Nagoya Grampus - Canal GOAT (YouTube)
Campeonato Espanhol Feminino
- 8h - Athletic Bilbao (F) x Real Sociedad (F) - DAZN
Copa da Inglaterra (quarta fase)
- 9h - Birmingham x Leeds - ESPN e Disney+
- 10h30 - Grimsby x Wolverhampton - Disney+
- 11h - Stoke x Fulham - Disney+
- 11h - Oxford United x Sunderland - Disney+
- 13h30 - Arsenal x Wigan - ESPN e Disney+
Campeonato Italiano
- 8h30 - Udinese x Sassuolo - Disney+
- 11h - Parma x Hellas Verona - Disney+
- 11h - Cremonese x Genoa - Disney+
- 14h - Torino x Bologna - CazéTV (YouTube) e Disney+
- 16h45 - Napoli x Roma - ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol
- 10h - Oviedo x Athletic Bilbao - ESPN 4 e Disney+
- 12h15 - Rayo Vallecano x Atlético de Madrid - Xsports e Disney+
- 14h30 - Levante x Valencia - ESPN 4 e Disney+
- 17h - Mallorca x Betis - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Campeonato Alemão
- 11h30 - Augsburg x Heidenheim - Canal GOAT (YouTube) e OneFootball
- 13h30 - RB Leipzig x Wolfsburg - RedeTV!, Sportv, Canal GOAT (YouTube) e OneFootball
Campeonato Carioca (quartas)
- 17h30 - Botafogo x Flamengo - Globo, ge e Premiere
Campeonato Gaúcho (semifinal)
- 17h30 - Grêmio x Juventude - Globo e Premiere
- 20h30 - Ypiranga x Internacional - Sportv e Premiere
Campeonato Paulista
- 20h30 - São Bernardo x Corinthians - Record, CazéTV e HBO Max
- 20h30 - Santos x Velo Clube - TNT e HBO Max
- 20h30 - Mirassol x Portuguesa - HBO Max
- 20h30 - Ponte Preta x São Paulo - HBO Max
- 20h30 - Palmeiras x Guarani - HBO Max
Brasileirão Feminino
- 17h - RB Bragantino (F) x Ferroviária (F) - CBF TV
Onde assistir ao vivo o jogo do Botafogo; veja horário
Que horas é o jogo do Grêmio?
Qual canal irá passar o jogo do Internacional pelo Gaúcho
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
Globo
SBT
Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo, 15 de fevereiro.
Record
Band
Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo, 15 de fevereiro.
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv
ESPN
Premiere
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Disney+
HBO Max
Canal GOAT (YouTube)
