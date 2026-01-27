Esporte

St. Pauli X RB Leipzig: qual é o horário e onde assistir ao jogo da Bundesliga hoje?

A partida acontece nesta terça-feira, 27, no Millerntor-Stadion, na Alemanha

RB Leipzig: clube alemão joga hoje pela Bundesliga (Julian Finney - UEFA/Getty Images/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 11h27.

St. Pauli e RB Leipzig se enfrentam nesta terça-feira, 27, pela Bundesliga. A bola rola às 16h30 (horário de Brasília).

A partida será disputada no Millerntor-Stadion, casa dos St. Pauli, em Hamburgo, na Alemanha.

O RB Leipzig aparece na 5ª colocação do Campeonato Alemão, com 35 pontos, após 11 vitórias, dois empates e cinco derrotas. Já o St. Pauli vive situação mais delicada: é o 17º, com 13 pontos, três vitórias, quatro empates e onze derrotas.

Onde assistir a St. Pauli X RB Leipzig?

A transmissão ao vivo será feita pelo OneFootball. 

Que horas é o jogo St. Pauli X RB Leipzig?

O jogo é terça-feira, 26, às 16h30 (no horário de Brasília) e será realizado no Millerntor-Stadion.

