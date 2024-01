Brasil x Equador: onde assistir, horários e escalações pelo Pré-Olímpico

O Brasil e Equador se enfrentam nesta segunda-feira, 29, às 17h, no Estádio Brigido Iriarte, em Caracas, na Venezuela. A partida é válida pelo Pré-Olímpico.

A classificação para a fase decisiva da competição e a liderança estão em jogo para a seleção vencedora. Nessa disputa, o Equador lidera com 7 pontos em três jogos, enquanto o Brasil acumula 6 pontos em dois jogos.

Diante da situação, o time que triunfar garantirá, no mínimo, o segundo lugar ao término desta fase classificatória. Isto se deve ao fato de que a Venezuela (2 pontos), Bolívia (1) e Colômbia (zero) alcançariam no máximo oito pontos. Vale ressaltar que o Pré-Olímpico assegura ao campeão e ao vice uma vaga nos Jogos de Paris.

Como o Brasil entra no jogo?

Apesar de conquistar duas vitórias consecutivas, a performance da seleção brasileira não tem sido convincente. As vitórias foram obtidas com dificuldade contra as duas equipes mais fracas do Grupo A: 1 a 0 sobre a Bolívia e 2 a 0 contra a Colômbia.

Para avançar, o Brasil depende quase exclusivamente de jogadas individuais de seus principais jogadores, Endrick e John Kennedy, responsáveis pelos gols da equipe no torneio. Devido ao desempenho abaixo do esperado, é provável que Ramon Menezes faça novas alterações no meio de campo, com Marlos Gomes (ex-Vasco, atualmente no Shakhtar) e Pirani (DC United/EUA) competindo por uma vaga.

Provável escalação do Brasil

Mycael; Khellven, Michel Augusto, Arthur Chaves e Kaiki; Andrey Santos, Alexsander Marlos Gomes (Pirani) e Mauricio; John Kennedy e Endrick.

Técnico: Ramon Menezes.

Provável escalação do Equador

​Alexis Villa; Carlos Sánchez, García, Quiñonez e Layan Loor; Vera, Yamar Medina; Patrick Mercado; Vite, Jonh Mercado y Justin Cuero.

Técnico: Miguel Bravo.

Onde assistir ao vivo o jogo do Brasil pelo Pré-Olímpico?

O jogo desta segunda-feira, às 17h00, entre Brasil x Equador terá transmissão ao vivo na Sportv e Globoplay.

Como assistir online o jogo do Brasil?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay.