Brasil se iguala a Argentina e assume liderança na Libertadores

O tetracampeonato do Flamengo, confirmado neste sábado, 29, no Estádio Monumental, em Lima (Peru), recolocou o Brasil no topo da lista de países com mais títulos da Libertadores.

Com a vitória sobre o Palmeiras, o país chegou a 25 troféus, empatando com a Argentina na liderança histórica do torneio.

O Brasil não dividia a ponta do ranking há 61 anos. A última vez havia sido em 1963, quando o Santos conquistou sua segunda Libertadores e igualou o número de títulos do Uruguai — então bicampeão com o Peñarol.

Na sequência, as campanhas vitoriosas de clubes argentinos nos anos 1960 e 1970, como Independiente, Racing e Estudiantes, colocaram a Argentina em posição isolada no topo por mais de seis décadas.

Argentina em baixa?

A hegemonia argentina começou a ruir nos últimos anos. Desde 2019, apenas equipes brasileiras levantaram a taça, acumulando sete títulos consecutivos, o maior domínio nacional já registrado no torneio.

Apesar da retomada brasileira na estatística geral, os maiores campeões seguem sendo clubes argentinos. O Independiente lidera com sete conquistas, seguido pelo Boca Juniors (seis) e pelo uruguaio Peñarol (cinco). Com o título deste sábado, o Flamengo chegou a quatro troféus, igualando River Plate e Estudiantes.

Quando o critério é diversidade de campeões, o Brasil amplia sua vantagem: 12 clubes diferentes já venceram a Libertadores, enquanto a Argentina soma oito. Apenas Peru, Bolívia e Venezuela nunca levantaram o troféu — embora os peruanos tenham chegado à final em duas oportunidades.

Entre as cidades, Buenos Aires mantém a liderança com 13 conquistas de seus clubes. Logo atrás aparece Avellaneda, somando oito taças. Graças ao novo título do Flamengo, o Rio de Janeiro agora iguala São Paulo, ambas com sete troféus continentais.

