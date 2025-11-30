Esporte

Brasil se iguala a Argentina e assume liderança na Libertadores

Vitória do Flamengo no campeonato marca a sétima consecutiva do país

Libertadores: Brasil empata com Argentina no topo (ERNESTO BENAVIDES / AFP/Getty Images)

Libertadores: Brasil empata com Argentina no topo (ERNESTO BENAVIDES / AFP/Getty Images)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 09h36.

Tudo sobreCopa Libertadores da América
Saiba mais

O tetracampeonato do Flamengo, confirmado neste sábado, 29, no Estádio Monumental, em Lima (Peru), recolocou o Brasil no topo da lista de países com mais títulos da Libertadores.

Com a vitória sobre o Palmeiras, o país chegou a 25 troféus, empatando com a Argentina na liderança histórica do torneio.

O Brasil não dividia a ponta do ranking há 61 anos. A última vez havia sido em 1963, quando o Santos conquistou sua segunda Libertadores e igualou o número de títulos do Uruguai — então bicampeão com o Peñarol.

Na sequência, as campanhas vitoriosas de clubes argentinos nos anos 1960 e 1970, como Independiente, Racing e Estudiantes, colocaram a Argentina em posição isolada no topo por mais de seis décadas.

Argentina em baixa?

A hegemonia argentina começou a ruir nos últimos anos. Desde 2019, apenas equipes brasileiras levantaram a taça, acumulando sete títulos consecutivos, o maior domínio nacional já registrado no torneio.

Apesar da retomada brasileira na estatística geral, os maiores campeões seguem sendo clubes argentinos. O Independiente lidera com sete conquistas, seguido pelo Boca Juniors (seis) e pelo uruguaio Peñarol (cinco). Com o título deste sábado, o Flamengo chegou a quatro troféus, igualando River Plate e Estudiantes.

Quando o critério é diversidade de campeões, o Brasil amplia sua vantagem: 12 clubes diferentes já venceram a Libertadores, enquanto a Argentina soma oito. Apenas Peru, Bolívia e Venezuela nunca levantaram o troféu — embora os peruanos tenham chegado à final em duas oportunidades.

Entre as cidades, Buenos Aires mantém a liderança com 13 conquistas de seus clubes. Logo atrás aparece Avellaneda, somando oito taças. Graças ao novo título do Flamengo, o Rio de Janeiro agora iguala São Paulo, ambas com sete troféus continentais.

(Com Agência Brasil)

Acompanhe tudo sobre:FlamengoCopa Libertadores da AméricaArgentina

Mais de Esporte

Real Madrid x Girona: onde assistir, horário e escalações do jogo pela La Liga

Corinthians x Botafogo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Jogos de hoje, domingo, 30 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

Crystal Palace x Manchester United: onde assistir, horário e escalações da Premier League

Mais na Exame

Mundo

Incêndio de Hong Kong: número de mortos sobe para 146

Brasil

Crise entre governo e Congresso escala e pode parar no STF

Carreira

Com 21 anos, ele criou um projeto que leva médicos para áreas remotas no Brasil

Mercado Imobiliário

Devo fazer um usufruto ou holding para meus filhos?