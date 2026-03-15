Brasil encerra participação histórica na Paralimpíada de Inverno

A Paralimpíada de Inverno de Milão-Cortina, na Itália, chegou ao fim neste domingo, 15. A participação brasileira foi histórica, marcada pela maior delegação já enviada ao evento - com oito atletas - e pela conquista da primeira medalha do país na competição.

O destaque foi o rondoniense Cristian Ribera, que conquistou a medalha de prata na prova de sprint (um quilômetro) do esqui cross-country para atletas sentados.

Desempenho na prova final

A campanha brasileira terminou com a disputa dos 20 quilômetros do esqui cross-country. Seis atletas do país participaram da prova na pista de neve da cidade de Tesero.

Os melhores resultados foram o quinto lugar de Cristian Ribera no masculino, com tempo de 53min40s8, e o quinto lugar da paranaense Aline Rocha, no feminino, com 1h01min30s2. Ambos competem na categoria para atletas sentados.

"[A prova de 20 quilômetros] Não é minha especialidade. Eu esperava um bom resultado, mas sabia que seria uma luta. Nas primeiras parciais, estava em segundo ou terceiro. Talvez, se eu segurasse um pouco, desse para recuperar no fim. Nessas provas longas, a gente vê que a competição é muito forte. Hoje [domingo], cheguei mais de um minuto atrás dos mesmos atletas que venci no sprint", disse o rondoniense, que é radicado em Jundiaí (SP), ao Comitê Paralímpico Brasileiro.

Entre os homens, o Brasil também teve Guilherme Rocha, de São Paulo, terminando em 19º lugar (58min49s4), e o paraibano Robelson Lula, em 22º (1h01min07s3).

Na disputa feminina, a paulista Elena Sena ficou em 14º lugar (1h19min04s9). Já na classe standing masculina - para atletas que competem de pé - o paulista Wellington da Silva terminou na 25ª colocação (52min54s).

Outros resultados históricos

Além da medalha de Cristian Ribera, o Brasil também teve outros desempenhos importantes na competição.

Aline Rocha terminou em sétimo lugar no biatlo paralímpico, enquanto o trio formado por Aline, Cristian e Wellington ficou em sétimo no revezamento do esqui cross-country.

Outro marco foi a participação da gaúcha Vitória Machado, que se tornou a primeira mulher brasileira a competir no snowboard em uma edição da Paralimpíada de Inverno.

Encerramento dos Jogos

Vitória Machado e o também gaúcho André Barbieri, que também competiu no snowboard, serão os representantes do Brasil na cerimônia de encerramento, marcada para este domingo, às 16h30 (horário de Brasília), em Cortina d'Ampezzo, cidade onde aconteceram as provas da modalidade.

André Barbieri será o porta-bandeira da delegação brasileira. O atleta conseguiu disputar os Jogos após se recuperar de um acidente sofrido durante um treino antes do evento.

Próximas edições

A próxima edição da Paralimpíada de Inverno será realizada nos Alpes Franceses, entre 1º e 10 de março de 2030. Antes disso, os Jogos Paralímpicos de Verão acontecem em 2028, em Los Angeles, nos Estados Unidos.