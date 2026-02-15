Botafogo x Flamengo: onde assistir e horário pelas quartas de final do Campeonato Carioca

Repórter
Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 09h42.
O Botafogo e Flamengo se enfrentam neste domingo, 15, às 17h30, no Estádio Nilton Santos, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo na Globo, ge e Premiere.
O Botafogo avançou no Grupo B na primeira colocação e chega ao mata-mata com uma das melhores campanhas da fase inicial. Já o Flamengo garantiu a quarta vaga após uma sequência consistente de resultados positivos dentro da chave.
No confronto eliminatório, não há vantagem do empate, mesmo para a equipe de melhor campanha. Em caso de igualdade no tempo regulamentar, a decisão será nos pênaltis. Quem avançar enfrenta, na semifinal, o vencedor do duelo entre Madureira e Boavista. O eliminado disputará a Taça Rio.
O jogo deste domingo, às 17h30, entre Botafogo e Flamengo terá transmissão ao vivo na Globo, ge e Premiere.
Você pode assistir à partida online pelo Globoplay e pelo ge.
Botafogo: Neto, Ythallo, Newton e Alexander Barboza; Vitinho, Danilo, Jordan Barrera, Alex Telles e Álvaro Montoro; Artur e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi.
Flamengo: Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araújo e Arrascaeta; Paquetá, Pedro e Cebolinha. Técnico: Filipe Luís.