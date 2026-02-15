Esporte

Botafogo x Flamengo: onde assistir e horário pelas quartas de final do Campeonato Carioca

Partida entre Botafogo x Flamengo é válida pelas quartas de final do Campeonato Carioca

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 09h42.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

O Botafogo e Flamengo se enfrentam neste domingo, 15, às 17h30, no Estádio Nilton Santos, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo na Globo, ge e Premiere.

O Botafogo avançou no Grupo B na primeira colocação e chega ao mata-mata com uma das melhores campanhas da fase inicial. Já o Flamengo garantiu a quarta vaga após uma sequência consistente de resultados positivos dentro da chave.

No confronto eliminatório, não há vantagem do empate, mesmo para a equipe de melhor campanha. Em caso de igualdade no tempo regulamentar, a decisão será nos pênaltis. Quem avançar enfrenta, na semifinal, o vencedor do duelo entre Madureira e Boavista. O eliminado disputará a Taça Rio.

Onde assistir ao vivo o jogo do Botafogo x Flamengo hoje pelo Campeonato Carioca?

O jogo deste domingo, às 17h30, entre Botafogo e Flamengo terá transmissão ao vivo na Globo, ge e Premiere.

Como assistir online o jogo do Botafogo x Flamengo hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay e pelo ge.

Prováveis escalações

Botafogo: Neto, Ythallo, Newton e Alexander Barboza; Vitinho, Danilo, Jordan Barrera, Alex Telles e Álvaro Montoro; Artur e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi.

Flamengo: Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araújo e Arrascaeta; Paquetá, Pedro e Cebolinha. Técnico: Filipe Luís.

Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogosBotafogo

Mais de Esporte

Botafogo e Flamengo medem forças no Carioca em meio a cenários opostos fora de campo

Grêmio x Juventude: onde assistir e horário pela semifinal do Campeonato Gaúcho

Rio Open começa sem top 10 e aposta em João Fonseca como principal estrela

Ypiranga x Internacional: onde assistir e horário pela semifinal do Campeonato Gaúcho

Mais na Exame

Esporte

Botafogo e Flamengo medem forças no Carioca em meio a cenários opostos fora de campo

Tecnologia

Mercado de bicicletas elétricas cresce no Brasil, mas fiscalização e infraestrutura não acompanham

Negócios

Yopa: qual foi o fim da famosa marca de picolés dos anos 1990

Guia do Eleitor

Como imprimir o título de eleitor pelo site do TSE?