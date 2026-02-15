Botafogo x Flamengo: confira as prováveis escalações para o clássico

Partida entre Botafogo x Flamengo é válida pelas quartas de final do Campeonato Carioca (Fernando Torres/CBF)
Redação Exame
Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 13h33.
Botafogo e Flamengo se enfrentam neste domingo, 15, às 17h30, no Nilton Santos, pelas quartas de final do Campeonato Carioca.
No confronto eliminatório, não há vantagem do empate, mesmo para a equipe de melhor campanha. Em caso de igualdade no tempo regulamentar, a decisão será nos pênaltis.
O técnico Martín Anselmi teve poucos dias para definir a escalação após a derrota para o Fluminense, pelo Brasileirão, mas terá o time titular à disposição.
Provável escalação: Neto; Ythallo (Bastos), Newton e Barboza; Vitinho, Barrera, Danilo e Alex Telles (Nathan Fernandes); Montoro, Matheus Martins (Artur) e Arthur Cabral.
Desfalques: Allan (suspenso); Chris Ramos, Kaio Pantaleão, Marçal, Ponte e Santi Rodríguez (lesionados).
O técnico Filipe Luís tem 3 desfalques e 3 dúvidas para jogo. Alex Sandro e De la Cruz devem ser poupados, especialmente pelo gramado sintético do Nilton Santos. Arrascaeta, por condições físicas, também é dúvida para o clássico.
Provável escalação: Rossi; Royal, Léo Ortiz (Vitão), Léo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo, Arrascaeta (Plata); Paquetá, Carrascal (Samuel Lino) e Pedro.
Desfalques: Saúl (tornozelo esquerdo), Jorginho (coxa esquerda) e Varela (tornozelo direito).
O jogo deste domingo, às 17h30, entre Botafogo e Flamengo terá transmissão ao vivo na Globo, ge e Premiere.
Você pode assistir à partida online pelo Globoplay e pelo ge.