Botafogo x Flamengo: confira as prováveis escalações para o clássico

Botafogo e Flamengo se enfrentam neste domingo, 15, às 17h30, no Nilton Santos, pelas quartas de final do Campeonato Carioca.

No confronto eliminatório, não há vantagem do empate, mesmo para a equipe de melhor campanha. Em caso de igualdade no tempo regulamentar, a decisão será nos pênaltis.

Prováveis escalações

Botafogo

O técnico Martín Anselmi teve poucos dias para definir a escalação após a derrota para o Fluminense, pelo Brasileirão, mas terá o time titular à disposição.

Provável escalação: Neto; Ythallo (Bastos), Newton e Barboza; Vitinho, Barrera, Danilo e Alex Telles (Nathan Fernandes); Montoro, Matheus Martins (Artur) e Arthur Cabral.

Desfalques: Allan (suspenso); Chris Ramos, Kaio Pantaleão, Marçal, Ponte e Santi Rodríguez (lesionados).

Flamengo

O técnico Filipe Luís tem 3 desfalques e 3 dúvidas para jogo. Alex Sandro e De la Cruz devem ser poupados, especialmente pelo gramado sintético do Nilton Santos. Arrascaeta, por condições físicas, também é dúvida para o clássico.

Provável escalação: Rossi; Royal, Léo Ortiz (Vitão), Léo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo, Arrascaeta (Plata); Paquetá, Carrascal (Samuel Lino) e Pedro.

Desfalques: Saúl (tornozelo esquerdo), Jorginho (coxa esquerda) e Varela (tornozelo direito).

Onde assistir ao vivo o jogo do Botafogo x Flamengo hoje pelo Campeonato Carioca?

O jogo deste domingo, às 17h30, entre Botafogo e Flamengo terá transmissão ao vivo na Globo, ge e Premiere.

Como assistir online o jogo do Botafogo x Flamengo hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay e pelo ge.