Botafogo x Corinthians: onde assistir e horário pelo Brasileirão

O Botafogo enfrenta o Corinthians neste sábado, 14 de setembro, às 21h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida é válida pelo Brasileirão e terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

O Botafogo, líder do campeonato, quer aproveitar o apoio de sua torcida para se consolidar ainda mais no topo da tabela, enquanto o Corinthians busca um resultado positivo fora de casa para se afastar da zona de perigo e melhorar sua posição no campeonato.

Onde assistir ao vivo o jogo do Botafogo x Corinthians hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste sábado, 21h, entre **Botafogo e Corinthians** terá transmissão ao vivo no **Sportv** e **Premiere**.

Como assistir online o jogo do Botafogo x Corinthians hoje?

Você pode assistir à partida online pelo **Globoplay**, na opção dos canais **Sportv** e **Premiere**.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.