Lens x Le Havre: que horas e onde assistir ao jogo do Campeonato Francês hoje?

Lens e Le Havre se enfrentam na sexta-feira, 30, às 16h45 (horário de Brasília), no Stade Bollaert-Delelis, em duelo decisivo pela Ligue 1 2025/26.

A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV.

O confronto carrega histórico equilibrado, mas com leve vantagem do Lens. Ao todo, as equipes já se enfrentaram 76 vezes, com 32 vitórias do Lens, 21 do Le Havre e os demais jogos terminando empatados.

Jogando em casa, no Bollaert-Delelis, o Lens busca fazer valer o retrospecto para somar pontos importantes na temporada.

Que horas é o jogo Lens x Le Havre?

O jogo acontece às 16h45 (horário de Brasília).

Onde assistir ao jogo Lens x Le Havre?

O jogo do Campeonato Francês será transmitido ao vivo pela CazéTV.