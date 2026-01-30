Lens x Le Havre: que horas e onde assistir ao jogo do Campeonato Francês hoje?

Lens x Le Havre: jogo será transmitido ao vivo pela CazéTV (Francois LO PRESTI/AFP /Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 15h30.
Lens e Le Havre se enfrentam na sexta-feira, 30, às 16h45 (horário de Brasília), no Stade Bollaert-Delelis, em duelo decisivo pela Ligue 1 2025/26.
A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV.
O confronto carrega histórico equilibrado, mas com leve vantagem do Lens. Ao todo, as equipes já se enfrentaram 76 vezes, com 32 vitórias do Lens, 21 do Le Havre e os demais jogos terminando empatados.
Jogando em casa, no Bollaert-Delelis, o Lens busca fazer valer o retrospecto para somar pontos importantes na temporada.
