Esporte

Lens x Le Havre: que horas e onde assistir ao jogo do Campeonato Francês hoje?

Partida será disputada no Stade Bollaert-Delelis

Lens x Le Havre: jogo será transmitido ao vivo pela CazéTV (Francois LO PRESTI/AFP /Getty Images)

Lens x Le Havre: jogo será transmitido ao vivo pela CazéTV (Francois LO PRESTI/AFP /Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 15h30.

Lens e Le Havre se enfrentam na sexta-feira, 30, às 16h45 (horário de Brasília), no Stade Bollaert-Delelis, em duelo decisivo pela Ligue 1 2025/26.

A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV.

O confronto carrega histórico equilibrado, mas com leve vantagem do Lens. Ao todo, as equipes já se enfrentaram 76 vezes, com 32 vitórias do Lens, 21 do Le Havre e os demais jogos terminando empatados.

Jogando em casa, no Bollaert-Delelis, o Lens busca fazer valer o retrospecto para somar pontos importantes na temporada.

Que horas é o jogo Lens x Le Havre?

O jogo acontece às 16h45 (horário de Brasília).

Onde assistir ao jogo Lens x Le Havre?

O jogo do Campeonato Francês será transmitido ao vivo pela CazéTV.

yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:FutebolFrança

Mais de Esporte

Espanyol x Alavés: veja horário e onde assistir ao jogo da La Liga hoje

Boston Celtics x Sacramento Kings: horário e onde assistir pela NBA

Quando é o próximo jogo do Flamengo?

Djokovic vence Sinner e avança à final do Australian Open com Alcaraz

Mais na Exame

Um conteúdo SBT News

Carnaval de São Paulo terá 5 mil PMs por dia para segurança do evento

Mundo

Consumo de luxo na China migra do apelo emocional para a lógica de investimento

Tecnologia

Setor de software da China cresce 13,2% em 2025

Um conteúdo Bússola

Opinião: nova lei de benefícios tributários não deve atingir o Ex-Tarifário