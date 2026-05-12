Botafogo rebaixado? Time sofre nova punição sem prazo determinado pela Fifa

O Botafogo recebeu mais um transfer ban da Fifa e chegou a três punições relacionadas a dívidas por contratações de jogadores. A situação aumentou a preocupação entre torcedores sobre possíveis consequências esportivas mais severas no futuro, como perda de pontos ou até rebaixamento.

A sanção mais recente envolve a negociação de Thiago Almada junto ao Atlanta United. O clube carioca já havia sido punido anteriormente pelo mesmo débito, em dezembro de 2025. Depois de acertar o pagamento de uma parcela de 10 milhões de dólares para suspender o primeiro bloqueio, o Botafogo não quitou a etapa seguinte do acordo firmado neste ano, o que resultou em uma nova punição, agora por prazo indeterminado.

Segundo o Código Disciplinar da Fifa, casos de reincidência e descumprimento contínuo podem gerar sanções adicionais além da proibição de registrar jogadores. O regulamento prevê medidas como dedução de pontos e até rebaixamento caso o clube permaneça sob transfer ban durante mais de três janelas consecutivas ou acumule infrações consideradas graves.

— Uma dedução de pontos ou rebaixamento para uma divisão inferior também pode ser determinada, além da proibição de inscrição de novos jogadores, em caso de descumprimento persistente (ou seja, se a proibição de inscrição de novos jogadores tiver sido cumprida por mais de três períodos de inscrição completos e consecutivos após a notificação da decisão), infrações repetidas ou violações graves, ou se nenhuma proibição total de inscrição puder ser imposta ou cumprida por qualquer motivo — diz o Código da Fifa.

Dívidas seguem em debate

O Botafogo tenta incluir as punições no processo de recuperação judicial da SAF. A avaliação interna é de que a cautelar obtida pelo clube possa suspender temporariamente os efeitos das sanções aplicadas pela Fifa. Com isso, as discussões envolvendo credores passariam a ocorrer dentro do processo judicial.

No entanto, débitos que originaram transfer bans antes da recuperação judicial continuam fora dessa possibilidade de renegociação. Um dos casos envolve o Ludogorets, pela contratação de Rwan Cruz. A dívida referente à transferência do atacante gerou punição aplicada em abril.

Outro bloqueio foi imposto no início de maio por causa de pendências com o New York City FC, relacionadas à contratação de Santi Rodríguez. O Botafogo ainda não quitou parcelas do acordo firmado com o clube norte-americano.