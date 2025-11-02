Benson Kipruto e Hellen Obiri vencem a Maratona de Nova York

Maratona de Nova York de 2025: quenianos Benson Kipruto e Hellen Obiri venceram a disputa neste domingo (Ishika Samant/Getty Images)
Publicado em 2 de novembro de 2025 às 15h14.
Última atualização em 2 de novembro de 2025 às 15h21.
Os quenianos Benson Kipruto e Hellen Obiri venceram a Maratona de Nova York de 2025, neste domingo, 2 de novembro.
No masculino, Kipruto completou a prova em 2 horas, 8 minutos e 9 segundos, superando Alexander Mutiso Munyao por menos de dois décimos de segundo. Ele foi forçado a acelerar na reta final, no entanto, quando Mutiso lançou um ataque corajoso no final, sob aplausos estrondosos no Central Park.
"Foi incrível. A última parte foi muito difícil", disse Kipruto em entrevista televisionada. "Eu estava me esforçando ao máximo para garantir a vitória."
O queniano Eliud Kipchoge, o único homem a quebrar a barreira das duas horas na maratona, terminou em 17º lugar com o tempo de 2:14:36, naquela que muitos especulam ser a última maratona competitiva do bicampeão olímpico.
Na categoria masculina de cadeira de rodas, o suíço Marcel Hug venceu pela sétima vez, com o tempo de 1 hora, 30 minutos e 16 segundos, tornando-se o maior campeão da prova. Entre as mulheres, a americana Susannah Scaroni conquistou seu terceiro título, cruzando a linha de chegada em 1 hora, 42 minutos e 10 segundos.
Na prova feminina, Hellen Obiri conquistou o título com 2 horas, 19 minutos e 51 segundos, quebrando o recorde da maratona, que era de 2 horas, 22 minutos e 31 segundos, vigente desde 2003. Ela manteve ritmo lado a lado com Sharon Lokedi até os 800 metros finais, quando acelerou para garantir a vitória.
A medalhista de bronze em Paris, Obiri correu lado a lado com a vice-campeã Sharon Lokedi (2:20:07) e teve uma chegada tranquila após se distanciar na última curva para conquistar seu quarto título importante.
A vencedora da Maratona de Nova York no ano passado, Sheila Chepkirui (2:20:24), ficou em terceiro lugar nesta edição.
"Tínhamos um grupo muito forte", disse Obiri, que embolsou um bônus de US$ 50.000 por quebrar o recorde de Margaret Okayo, que durava 22 anos, de 2:22:31. "(Eu disse a mim mesma) vou tentar dar o meu melhor, vou me esforçar ao máximo."
A clássica maratona entre cinco cidades encerrou o calendário das principais maratonas do mundo do ano, após a suspensão por doping da recordista mundial feminina ter abalado o mundo das corridas de longa distância.
A queniana Ruth Chepngetich foi banida por três anos no final do mês passado, após admitir violações das regras antidoping.